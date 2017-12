Von Helmut Mittermayr

Reutte – „Ich soll im Namen von Listenführerin Barbara Brejla anfragen, ob die überraschende Kapitalzuführung von 3,4 Millionen Euro, die die Reuttener E-Werke im Kraftwerk Stanzertal leisten müssen, Auswirkungen auf die Gemeinde Reutte haben wird“, sagte der grüne Ersatzgemeinderat Helmut Hein in der vergangenen Gemeinderatssitzung, die in der weihnachtlich geschmückten Kellerei stattfand. Hein bezog sich auf einen Bericht der Tiroler Tageszeitung, in dem ausgeführt worden war, dass die Wasserkraft Stanzertal GmbH frisches Geld der Gesellschafter benötigt. Sie müssen zehn Millionen nachschießen. Die EW Reutte sind mit 34 Prozent Anteil, was nun 3,4 Millionen ausmacht, größter Einzelgesellschafter. Alle Gesellschafter müssen ihre Anteile nun entsprechend der Eigenkapitalquote erhöhen, um damit die Bankverbindlichkeiten zu reduzieren.

Bürgermeister Alois Oberer ließ Hein wissen, dass dies keine Auswirkungen auf die Marktgemeinde haben werde und sie als EWR-Eigentümerin selbstverständlich alle Ausschüttungen bekomme. Auch die EWR selbst stünden so gut da, dass dies nicht die geringsten Schwierigkeiten verursache. Das Grundproblem im Wasserkraftwerk Stanzertal sei durch den zu niederen Strompreis entstanden, der die Gesellschaft in Bedrängnis gebracht habe, sagte Oberer. Mehr nicht. In Reutte erfahren die Mandatare wegen der Geheimhaltungspflicht der Aufsichtsräte in der EWR AG nichts Essentielles.

Der Zammer Bürgermeister Siggi Geiger – mehrere Gemeinden sind Gesellschafter beim Kraftwerk Stanzertal – hatte die Zusatzbelastung allerdings im Gemeindebudget ausweisen müssen. Ein Teil der Kredite zur Kraftwerksfinanzierung wurde laut Geiger über eine Swap-Konstruktion, die auf Zins-Schwankungen basiert, „besichert“, was sich jetzt sehr negativ auf die Situation der GmbH auswirke. Die Vorgangsweise sollte die Gesellschaft gegen steigende Zinsen absichern, wie EWR-Vorstand Michael Hold, er ist Co-Geschäftsführer beim Kraftwerk Stanzertal, erklärt. Damals, in den Jahren 2013/14, schien dies eine gute Idee, die von der finanzierenden Bank dringend empfohlen worden sei. Doch anstatt zu steigen, sind die Zinsen weiter gefallen. Und das wird nun richtig teuer. Hold: „Das Problem war aber nie der Swap, sondern die fallenden Preise am Strommarkt.“ Während der Zammer Gemeindevorstand Venier den Swap-Deal als Spekulationsgeschäft anprangert, das danebengegangen sei, will man in Reutte von so einer Wortwahl nichts wissen. Oberer stellte in Abrede, dass hier etwa gezockt worden sei. „Mehr beantworte ich nicht“, verwies der Marktchef auf seine Verschwiegenheitspflicht.

In der Ära von Bürgermeister Wiesenegg waren die E-Werke zur Steuerschonung als Gemeindebetrieb ausgegliedert und in eine AG verwandelt worden. Mit diesem Stück Normalität ging allerdings die Informationspflicht an den Gemeinderat verloren. Auch jene Mandatare, die als Eigentümervertreter im EWR-Aufsichtsrat sitzen, dürfen ihren Gemeinderatskollegen nichts über den gemeindeeigenen Betrieb sagen.