Von Manfred Mitterwachauer

Innsbruck — Ein Kontrollamtsbericht aus dem Jahre 2015 hatte es klar aufgezeigt: Vier von zehn Neuen Mittelschulen (NMS) haben Probleme mit ihrer Auslastung. Die Empfehlung an die Politik war klar: einzelne NMS-Standorte hinsichtlich ihrer Aufrechterhaltung dringend zu evaluieren.

Zwei Jahre und die Übersiedlung der Polytechnischen Schule von Pradl zum neuen Campus bei der NMS Hötting-West später soll der Stadtsenat am Mittwoch einen neuen Schulcampus auf den Weg bringen. Wie bereits 2015 berichtet, soll nun in Wilten ein Schulcampus für 6- bis 14-Jährige entstehen. Ein dementsprechender Grundsatzbeschluss steht auf der Tagesordnung, kündigte BM Christine Oppitz-Plörer (FI) gestern im Rahmen einer Pressekonferenz an. „Das soll ein Leuchtturmprojekt für den Bildungsstandort Innsbruck werden."

Die TT hat sich die Eckpfeiler dieses neuen Schulcampus näher angeschaut:

1. Bestand: Derzeit befinden sich die NMS Dr. Fritz Prior (Leopoldstr. 15), NMS Wilten (Michael-Gaismair-Str. 6) und NMS Müllerstraße auf sehr engem Raum in Wilten. Hinzu kommen noch die Volksschule Altwilten sowie ein Schülerhort.

2. Bauliche Planungen: Die beiden NMS Fritz Prior und Wilten werden zu einer gemeinsamen NMS am Standort Leopoldstraße 15 verschmolzen. Aus sieben (Prior) bzw. acht (Wilten) NMS-Klassen sollen zehn Klassen in der neuen NMS werden. Die VS Altwilten verbleibt am Standort Leopoldstraße 15, jedoch mit vier statt bisher sechs Klassen. Die NMS Müllerstraße soll mit ihren acht Klassen in das Gebäude der NMS Wilten übersiedeln. Der Schülerhort Wilten soll aufgelassen werden. Um all das umzusetzen, muss das Schulgebäude in der Leopoldstraße 15 für einen Vollbetrieb mit 550 Schülern und 80 Lehrern ausgebaut werden. Die Turn­halle soll mit einem Speisesaal aufgestockt, der Schülerhort für neue Bewegungsräume umgebaut werden. Die drei Gebäude sollen miteinander verbunden werden. Eine erste Kostenschätzung für die baulichen Maßnahmen liegt bei rund neun Millionen Euro.

3. Inhaltliche Ausrichtung: Der Schulcampus Wilten soll auch inhaltlich „gelebt" werden. Dieses Konzept baut auf verschränkten Ganztagesklassen mit fortschrittlichen Unterrichtskonzepten sowie qualitativen Möglichkeiten der Freizeitgestaltung auf. Dass der kreative Schwerpunkt der NMS Müllerstraße äußerst nachgefragt wird, ist bekannt. Auch im Campuskonzept soll dieses Bildungsangebot aufrechterhalten werden. Anders bei den beiden zu fusionierenden NMS. Dort soll ein Schwerpunkt „Dienstleistung und Tourismus" etabliert werden. So sieht es zumindest das Grundsatzkonzept derzeit vor. Der Fokus soll auf eine verstärkte Berufsorientierung, das Erlernen einer zweiten Fremdsprache sowie Kooperationen mit lokalen touristischen Bildungseinrichtungen liegen. Doch es soll auch eine Alternativ-Variante im Bildungsschwerpunkt geprüft werden: Die Rede ist hier von einer Euregioschule mit Italienischunterricht. Hier dürfte der Stadtsenat noch lenkend eingreifen können.

4. Umsetzung: Gibt der Stadtsenat morgen grünes Licht, würden darauf aufbauend die baulichen Planungen durch die Innsbrucker Immobiliengesellschaft in Auftrag gegeben. In Betrieb soll der Schulcampus Wilten im Schuljahr 2020/21 gehen.