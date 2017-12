Von Peter Nindler

Innsbruck – Eigentlich würde sich die schwarz-grüne Landesregierung Rückendeckung für ihre Verkehrspolitik erwarten. 2,2 Millionen Lkw werden heuer über den Brenner rollen, die günstigen Mauttarife auf der Brennerachse ziehen Umwegverkehr an und die Schiene kann im Gütertransport kaum gegenüber der Straße aufholen. Deshalb forcieren LH Günther Platter (VP) und seine Verkehrsreferentin LHStv. Ingrid Felipe (Grüne) zu Spitzenzeiten Lkw-Blockabfertigungen in Kufstein, höhere Mauten in Bayern und Italien sowie bis 2030 eine Lkw-Obergrenze von einer Million Fahrten im Jahr.

Doch drei Wochen vor dem Brennergipfel in München mit Deutschland, Italien und der EU, an dem auch der neue Infrastrukturminister Norbert Hofer (FP) teilnehmen wird, sind die Signale der neuen schwarz-blauen Bundesregierung nicht gerade hilfreich. Die Verlagerungspolitik wird geradezu durchkreuzt, der Straßengüterverkehr durch geplante Maßnahmen sogar attraktiver gestaltet. Und sollte tatsächlich der Pannenstreifen auf Autobahnen zur Kapazitätserhöhung genützt werden, um den Verkehrsfluss zu erhöhen, würden die Argumente für die Lkw-Blockabfertigung („Notwehrmaßnahme für den Verkehrsfluss“) wohl sehr wackelig sein.

Dementsprechend kritisch sieht der Europarechtsexperte Walter Obwexer die Vorhaben der neuen Regierung im Verkehrsbereich. „Natürlich wird der Ausbau der Bahn forciert, Vorhaben wie die Öffnung des Pannenstreifens oder höhere Lkw-Tonnagen konterkarieren jedoch diese Bestrebungen.“ Die Erhöhung des Lkw-Tempolimits von 60 km/h betreffen Tirol zwar wegen des Nachtfahrverbots nicht, aber zeigen klar die Richtung auf: Der Straßengütertransport wird aufgewertet statt eingedämmt.

Kann Tirol die von Deutschland massiv kritisierten und als europarechtswidrig eingestuften Blockabfertigungen noch rechtfertigen, wenn der Pannenstreifen für einen besseren Verkehrsdurchfluss geöffnet wird? „Es wird sicher weniger geben, gleichzeitig wird die Dosierung eine andere sein“, glaubt Obwexer. Statt wie bisher maximal 250 bis 300 Lkw pro Stunde müssten dann eben mehr Fahrten in Spitzenzeiten zugelassen werden, fügt Obwexer hinzu.

Hinter den Kulissen soll der Unmut bereits sehr groß und die Landesregierung alles andere als erfreut sein. Offenbar wird noch vor dem Verkehrsgipfel in München eine Klarstellung vom Verkehrsminister gefordert.