Von Catharina Oblasser

Lienz – Hätte er Erfolg, dann müsste die Wahl im Tourismusverband Osttirol wiederholt werden: Andreas Köll, Bürgermeister von Matrei und Geschäftsführer der Matreier Goldried-Bergbahnen, klagt. Erstens auf Nichtigkeit des Beschlusses der Goldried-Bahnen. Dieser Beschluss hatte nämlich dazu geführt, dass Köll bei den TVB-Wahlen am 18. Dezember nicht für das Goldried kandidieren durfte. Daraus folgt die zweite Klage, die sich an die Tourismusbehörde richtet. Darin verlangt Köll die Aufhebung der Wahlen vom 18. Dezember.

Die Vorgeschichte ist folgende: Die Goldried-Bergbahnen gehören zur Gruppe des Zillertaler Liftunternehmers Heinz Schultz. Bisher hatte stets Köll die Bahnen im TVB vertreten und auch für den Aufsichtsrat des TVB kandidiert. Zuletzt war er stellvertretender TVB-Obmann gewesen. Doch kurz vor den Wahlen hatte Schultz seinen Matreier Geschäftsführer ausgebootet: Der Unternehmer bestimmte seinen Sohn Maximilian als Goldried-Vertreter bei den Wahlen. Das ließ sich Schultz durch einen Mehrheitsbeschluss in der Goldried GmbH absegnen, das Land erkannte diesen Beschluss an.

Dies bekämpft Köll nun vor dem Unabhängigen Zivilgericht in Innsbruck. „Wir haben die Klage auf Nichtigkeit des Beschlusses schon am 14. Dezember eingereicht“, berichtet Kölls Anwalt Johannes Hibler. Die Vertretung des Goldrieds in TVB-Belangen sei dem Matreier Bürgermeister nämlich in gleich vier verschiedenen Verträgen zugesichert worden, unter anderem in Kölls Dienstvertrag als Goldried-Geschäftsführer aus dem Jahr 1994.

Nun folgt Teil zwei des Gegenschlages, der sich aus Teil eins ergibt: Bei der Tourismusbehörde soll heute der Antrag auf Aufhebung der TVB-Wahlen einlangen. Die Begründung: Dem Matreier Bürgermeister sei zu Unrecht sein aktives und passives Wahlrecht im TVB genommen worden. Damit konnte Köll nicht, wie vorgesehen, auf der Liste des inzwischen wiedergewählten Obmanns Franz Theurl kandidieren. Die Schlussfolgerung: Die Wahl vom 18. Dezember müsse mit all ihren Ergebnissen und Konsequenzen aufgehoben werden. Daraus folge automatisch, dass sie wiederholt werden muss.

Falls Köll mit seinem Begehren beim Land scheitert, wolle man zum Landesverwaltungsgericht und nötigenfalls auch bis zu den Höchstgerichten gehen, teilt der Anwalt mit.

Bei der Tourismusbehörde des Landes bleibt man gelassen: Leiter Gerhard Föger hatte schon am Wahlabend mitgeteilt, dass die Wahl trotz allem gültig sei. Alles Weitere werde sich weisen.

Und Kölls Gegenspieler Heinz Schultz, gegen den sich die zivilrechtliche Klage richtet, sieht auch keinen Grund zur Aufregung. Schultz selbst hatte bei den TVB-Wahlen kandidiert, war aber letztlich knapp unterlegen. „Sollte es tatsächlich eine Wahlwiederholung geben, würden wir uns freuen“, meint er und deutet an, dass dann das Ergebnis für seine Liste wohl besser ausfallen würde.