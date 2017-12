Innsbruck – Bis in die Abendstunden wurde gestern am Patscherkofel noch gearbeitet. Gilt es doch für heute gerüstet zu sein, wenn die Gutachter am Vormittag die noch zu erfüllenden Auflagen der Seilbahnbehörde unter die Lupe nehmen werden. Am Ende der behördlichen Abnahme am Dienstag hat es nämlich vorerst nur zu einer Betriebsbewilligung unter Vorbehalt gereicht, die TT berichtete. Werden brandschutz- und hochbautechnische Vorgaben nicht bis heute fertig gestellt, wird die neue Einseilumlaufbahn und mit ihr die drei Stationen nicht in Betrieb gehen können. Das Eröffnungsfest beginnt um 12 Uhr mit der Segnung, der offizielle Seilbahnstart ist für 16.30 Uhr avisiert. Erst morgen Samstag kann die Anlage mit Skiern benutzt werden.

Der Zeitdruck, der auf der Fertigstellung der Bahnanlage seit dem Baustart lastet, ist groß. Auch bedingt durch die Witterung gingen seit Baubeginn an die 30 Arbeitstage verloren. Die Folge waren so genannte Forcierungsmaßnahmen – also Überstunden durch Wochenend- und Nachtarbeit. Diesen Mehrkosten stünden andererseits auch Einsparungen gegenüber, sagt Patscherkofelbahnen-Geschäftsführer Martin Baltes. Zudem habe man die Baukonjunktur zu spüren bekommen – im Gegensatz zu anderen Großprojekten wie beispielsweise dem Haus der Musik seien aber die Kostenprognosen für die Kofelbahn jüngeren Datums und wiesen somit eine höhere Genauigkeit auf. Obwohl noch keine Endabrechnung in Sicht ist, ist Baltes aber „zuversichtlich, dass wir den Kostenrahmen einhalten werden können“.

Zur Erinnerung: In Summe mutierte das Gesamtprojekt (inkludiert auch die Attraktivierung der alten Talstation/Igls) im Februar von ursprünglich 41 auf 58 Millionen Euro. Es waren insbesondere die Hochbauten, bei denen die Kostenschätzungen revidiert werden mussten. Selbige stiegen von 12,8 auf nunmehr 19,9 Millionen Euro. Damit dürfte laut Baltes aus heutiger Sicht aber das Auslangen zu finden sein. (mami)