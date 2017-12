Von Manfred Mitterwachauer

Innsbruck – Dort, wo LH Günther Platter (VP) das „Tirol Haus“ (siehe Factbox) unterbringen wollte, wird ab Mitte 2018 ein „AC Hotel“ der Hotelkette Marriott International einziehen. Das Erste seiner Art in Österreich. Die Rede ist vom „Hilton-Turm“ im Herzen Innsbrucks. Diese Markenrochade bestätigt nun erstmals Klaus Stiebleichinger auf Anfrage der TT. Ihm gehört das Gebäude, für das Grundstück hält Stiebleichinger als Geschäftsführer der Tourist Center Hotelbau Gesellschaft m.b.H. & Co. KG einen aufrechten Baurechtsvertrag mit der Stadt Innsbruck. Hilton, so Stiebleichinger, werde mit 10. Jänner an diesem Standort Geschichte sein. Danach folge ein rund sechsmonatiger Umbau. Das Gebäude werde „schlüsselfertig“ übergeben, sagt Stiebleichinger. Zu den Investitionskosten hält er sich bedeckt. Vonseiten Marriott heißt es, dass „die Stiebleichinger GmbH das Hotel als Franchise-Nehmerin betreiben“ werde.

Somit ist der Zug für das Tirol Haus in diesem Gebäude jetzt auch praktisch abgefahren. Die Pläne hierfür wurden vonseiten des Landes bereits Ende 2016 nach Vorliegen einer Machbarkeitsstudie gestoppt. Letztlich mahnte auch der Landesrechnungshof (LRH) in seinem diesbezüglichen Prüfbericht eindringlich dazu, die TT berichtete. Nicht nur, weil eine Raumbedarfsgesamtplanung fehlte, auch, weil sich für das Land am Ende des Dreiecksgeschäftes eine Finanzierungslücke von über 31 Millionen Euro aufgetan hätte. Der Prüfbericht wurde gestern im Finanzkontrollausschuss des Landtages vorgelegt und debattiert. Die LRH-Empfehlungen seien mehr als nur nachvollziehbar, sagt LT-Vizepräsident Hermann Weratschnig (Grüne): „Der Bericht hat klar aufgezeigt, dass es ein großes Raum- und Finanzierungsproblem gegeben hätte.“ Unterm Strich stünde also: „Außer Spesen nichts gewesen.“

Dem schließt sich Liste-Fritz-Klubobfrau Andrea Haselwanter-Schneider an: „Die 170.000 Euro, die die Studie gekostet hat, sind zum Fenster rausgeworfen.“ Das Projekt im Hilton-Turm sei von Anfang an „undurchdacht“ gewesen.

Aus dem Büro Platter heißt es, dass man von dem Hotelwechsel Kenntnis habe. Die Idee eines Tirol Hauses werde aber weiterverfolgt – eben an einem anderen Standort. Dieser grenzt unmittelbar an den Hilton-Turm an – dort residiert derzeit das Casino Innsbruck. In Kooperation mit der Stadt sei man dabei, durch die Stadtplanung eine Potenzialstudie hinsichtlich eines möglichen Casino-Abbruchs und eines Neubaus samt Integration des Tirol Hauses erstellen zu lassen. Der zuständige Planungsstadtrat Gerhard Fritz (Grüne) bestätigt, dass besagte Studie in Auftrag gegeben wurde und erste Zwischenergebnisse vorlägen, diese aber „nicht recht schlüssig seien“. Weitere Überarbeitungen seien gestoppt worden. Weil das gesamte Projekt von der Landesregierung gestoppt sei. Das LH-Büro dementiert postwendend. Diese Meldung ist wiederum für die Stadt „völlig neu“, wie Fritz sagt.