Von Denise Daum

Axams – Zwei große Herausforderungen im Axamer Haushaltsplan sieht Bürgermeister Christian Abenthung im kommenden Jahr. Zum einen muss kräftig in den Bereich Schutzmaßnahmen investiert werden. Die Evaluierung der nach dem Murenunglück von 1983 gesetzten Maßnahmen ergab, dass es eine komplette Sanierung braucht. Im Jahr 2018 sind dafür 300.000 Euro budgetiert, Abenthung rechnet aber in den kommenden fünf, sechs Jahren mit einer Gesamtinvestitionen in der Höhe von rund sieben Millionen Euro.

Die zweite große Herausforderung sind die Kommunalsteuern. Die sind Abenthung zufolge „leider weiterhin nicht zufriedenstellend“. Mit prognostizierten 370.000 Euro liegen diese unter jenen von Nachbargemeinden und Gemeinden in vergleichbarer Größe. „Hier sehe ich dringenden Handlungsbedarf. Zum einen müssen wir die bestehenden Betriebe unterstützen, zum anderen neue Betriebe ansiedeln“, betont der Bürgermeister. Nur so könnten weitere frei verfügbare Mittel lukriert werden.

Die größten Brocken des 12 Millionen Euro schweren ordentlichen Haushalts sind die Kosten für Wasser, Kanal und Straße mit 2,2 Millionen Euro, die Gehälter in der Höhe von 1,8 Millionen sowie der Abgang der Kinderbetreuung mit 1,1 Millionen Euro. Die größten Einnahmen sind die Ertragsanteile des Bundes mit nicht ganz 5,2 Millionen sowie Eigensteuern in der Höhe von 800.000 Euro.

Das Budget wurde ohne Gegenstimme, jedoch mit Enthaltungen der beiden FPÖ-Mandatare beschlossen. Harald Nagl erklärt, dass das Budget im Großen und Ganzen in Ordnung sei. „Aber wenn wir dem Budget zustimmen, haben wir automatisch auch alle einzelnen Punkte darin abgesegnet und das wollen wir nicht“, begründet Nagl die Enthaltung. Beispielsweise sei die Erhöhung der Erschließungskosten budgetiert, die für ihn aber nicht okay sei.