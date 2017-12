Von Peter Nindler

Innsbruck – Die Rechnung ist einfach: Die Tiroler Spitäler mussten 2016 Betriebsabgänge von 67,3 Millionen Euro hinnehmen, wie es im vorliegenden Bericht des Tiroler Gesundheitsfonds heißt. Im heurigen Jahr dürfte sich das Spitalsdefizit ebenfalls in dieser Höhe einpendeln. Setzt man diesen Abgängen die offenen Forderungen im Zusammenhang mit ausländischen Gästen gegenüber, die in einem der zehn öffentlichen Spitäler des Landes medizinisch behandelt wurden, dann sieht die Sache schon ganz anders aus. 80,4 Millionen Euro waren im Jahr 2016 offen, aktuell verweist die Tiroler Gebietskrankenkasse (TGKK) auf Außenstände von 81,4 Millionen Euro. Die Schulden gegenüber dem Tiroler Gesundheitsfonds sind also erneut um eine Million gestiegen.

Allein 65,8 Mio. Euro an nicht bezahlten Aufwendungen betreffen Spitalsaufenthalte, 15,6 Mio. Euro entfallen auf alle anderen ärztlichen, therapeutischen und medikamentösen Leistungen. Auf welche Länder verteilen sich jetzt die Außenstände? Die Versicherungen in Deutschland, Italien und Großbritannien schulden der TGKK allein 62 Millionen Euro: Deutschland 48,8 Mio. Euro (davon 38,4 Mio. Euro Krankenhauskosten), Italien acht Millionen Euro offene Spitalsrechnungen und Großbritannien immerhin 5,2 Mio. Euro. Tirol ist eben ein Tourismusland.

Der Direktor der Tiroler Gebietskrankenkasse, Arno Melitopulos, verweist dennoch darauf, dass die Zahlungsmoral vor allem von Deutschland sehr gut sei. „Die Rechnungen werden innerhalb der durch die EU-Verordnung vorgegebenen Fristen bezahlt.“

Die Fristen betragen 18 Monate, doch in Streitfällen kann die Überweisung schon einmal bis zu 36 Monate dauern. Laut Gesundheitsfonds werden den Krankenanstalten die Abgeltungen für diese zwischenstaatlichen Patienten erst dann ausgezahlt, wenn die Anweisungen der ausländischen Sozialversicherungsträger beim Gesundheitsfonds eingelangt sind. Eine Zwischenfinanzierung dieser Beiträge erfolgt allerdings nicht, das führt schlussendlich zu erheblichen Zinsbelastungen für die Spitalsträger. Sie müssen schließlich die Leistungen vorfinanzieren. Und noch etwas wird kritisch angemerkt: „Die praktische Abwicklung der zwischenstaatlichen Kostenerstattungsverfahren stellt hohe Anforderungen an die Finanzbuchhaltungen und an das Datenmanagement der Fondskrankenanstalten, des Tiroler Gesundheitsfonds und der Gebietskrankenkassen.“

2016 wurden in den Tiroler Spitälern 13.700 Gäste aus dem Ausland medizinisch betreut, dazu kommen 15.400 aus anderen Bundesländern.