Innsbruck – Öffnung des Pannenstreifens in Stoßzeiten für eine dritte Spur auf den Autobahnen und höhere Tonnagelimits für Lkw: Das Programm der neuen Regierung von ÖVP und FPÖ sorgt seit Tagen für Irritationen. Zuletzt ruderte der neue Verkehrsminister Norbert Hofer (FP) in einem Interview mit dem Standard jedoch zurück und kündigte Lösungen für Tirol an. Wie diese aussehen sollen, will er am Freitag mit dem Tiroler Landeshauptmann Günther Platter (VP) besprechen. Hofer wartet davor aber mit einer weiteren Überraschung auf: Er wird nicht am Brenner-Gipfel am 8. Jänner teilnehmen und verweist auf Verhandlungen auf Beamten­ebene.

Für Platter, der gegenüber der TT das Treffen mit Hofer bestätigt, dient es auch zur Vorbereitung des Brenner-Transit-Gipfels in München: „Mir ist wichtig, dass wir mit der Bundesregierung bei diesem Gipfel eine gemeinsame Linie verfolgen. Auch wenn der Minister nicht persönlich am Treffen teilnehmen kann, will ich, dass wir uns im Vorfeld genau abstimmen.“

Im Gegensatz zu Hofer wollen der Südtiroler Landeshauptmann Arno Kompatscher, der bayerische Innen- und Verkehrsminister Joachim Herrmann, der italienische Verkehrsminister Graziano Delrio, der deutsche Verkehrsminister Christian Schmidt und EU-Koordinator Pat Cox sehr wohl in München anwesend sein. Sollte der Transit-Gipfel allerdings auf hochrangige Beamte heruntergestuft werden, dürfte es in den nächsten Tagen intensive Diskussionen geben.

Am Freitag ist Platter vorerst einmal wichtig, den neuen Verkehrsminister für die Transit-Problematik in Tirol zu sensibilisieren. „Wie bereits gesagt, wollen wir keine Schnellschüsse.“ Der Landeshauptmann wertet Hofers jüngste Aussagen aber als positiv, dass Maßnahmen der Bundesregierung nicht zu noch mehr Verkehr in Tirol führen dürften. „Von der Bundesregierung erwarte ich mir als Landeshauptmann nämlich das genaue Gegenteil: volle Unterstützung bei Maßnahmen, die den Transitverkehr in Tirol einschränken“, betont Platter abschließend.

Die nächste Lkw-Blockabfertigung in Kufstein wird übrigens am Tag des Brenner-Gipfels stattfinden. Die Anzahl der Lkw wird auf maximal 300 pro Stunde begrenzt. Die Befürchtung Tirols: Die Öffnung des Pannenstreifens könnte die angepeilten 20 bis 30 Block­abfertigungen aushebeln. (pn)