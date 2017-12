In einem offenen Brief an den neuen Verkehrsminister Norbert Hofer (FPÖ) kritisiert der Chef des Transitforums, Fritz Gurgiser, nicht nur die Klagsdrohung Deutschlands gegen die Lkw-Blockabfertigung. Gurgiser weist auch auf die hausgemachten Probleme auf der Brennerachse hin. Dazu zählt er die Diesel-Tankstellen in Tirol sowie die günstigen Mauttarife in Bayern und Südtirol von rund 16 Cent pro Kilometer. Im Rahmen eines weiteren Tirol-Besuches soll sich Hofer einen persönlichen Eindruck von der Ist-Situation auf der Brennerstrecke machen, schlägt der Transitforumchef vor.

Apropos Transit: Bereits am Freitag wird LH Günther Platter (VP) mit Norbert Hofer in Wien über die aktuelle Transitsituation in Tirol sprechen. Hofer wird ja nicht am Brennergipfel in München mit der EU, Deutschland und Italien teilnehmen. Offenbar hat sich der Kreis der Gesprächsteilnehmer am Mittwoch deutlich erweitert. Nicht nur Platter wird nach Wien fahren, sondern auch der freiheitliche Tiroler Parteichef Markus Abwerzger. Er wurde von Hofer dazu eingeladen. „Nach Jahren der Untätigkeit muss eine Lösung für die Tirolerinnen und Tiroler gefunden werden“, sagt Abwerzger. Möglicherweise gibt es mit der für Verkehr zuständigen grünen Landeshauptmann-Stellvertreterin Ingrid Felipe eine weitere Teilnehmerin. Jedenfalls ist für viel politische Spannung im Vorfeld dieses Arbeitsgesprächs gesorgt. (pn)