Wattens – Satte 43,277 Mio. Euro, davon 34,841 Mio. im ordentlichen und 8,436 Mio. Euro im außerordentlichen Haushalt, sieht der kürzlich beschlossene Budgetplan der Marktgemeinde Wattens für 2018 vor. Darin schlagen sich laut BM Thomas Oberbeirsteiner (Für Wattens – VP) besonders laufende Großprojekte nieder, die nun zu finalisieren sind: So sind für das neue, im November eröffnete Sozialzentrum „Haus am Kirchfeld“ (insgesamt 16,7 Mio. Euro schwer) noch Restkosten von 2,89 Mio. budgetiert. 200.000 Euro fließen in die Gestaltung des angrenzenden naturnahen Parks, der bis Sommer Gestalt annehmen soll. Im bestehenden Seniorenheim („Haus Salurn“) werden derweil um ca. 1,4 Mio. Euro die Bäder saniert, hierzu übersiedelt in Kürze ein Teil der Bewohner ins Sozialzentrum.

Das neue „Museum Wattens“ im Neidharthaus – der Schriftzug ziert seit Kurzem schon die Fassade – mit Gesamtkosten von ca. 4,3 Mio. Euro scheint 2018 mit 2,35 Mio. Euro auf. Bis Anfang März soll das Gebäude laut Oberbeirsteiner besenrein sein, danach beginnt die museumsdidaktische Innengestaltung. Die Eröffnung ist für Sommer geplant. Schon zu Saisonbeginn im Mai soll die insgesamt 2,5 Mio. Euro teure Sanierung des „Z-Beckens“ im Schwimmbad Wattens – samt neuer Breitwellenrutsche – abgeschlossen sein, hierfür sind 2018 1,4 Mio. Euro vorgesehen. Im Frühjahr geht auch die laufende Sanierung des Rathauses ins Finale.

Zentrales Vorhaben im Verkehrsbereich ist die Schaffung zweier Begegnungszonen – mit Tempo 20 und Gleichberechtigung aller Verkehrsteilnehmer. Die erste ist am Kirchplatz zwischen Museum und Laurentiuskirche geplant. Ziel sei es, den Ortskern zu attraktivieren und dem Kirchplatz tatsächlich wieder Platzcharakter zu verleihen, sagt Oberbeirsteiner. Dafür sollen ein Straßenbelag ohne Niveauunterschiede, ein großer Baum und ein Brunnen sorgen – wobei die genaue Ausgestaltung noch zu diskutieren sei. Im Budget sind 900.000 Euro vorgesehen. Die zweite Begegnungszone, ebenfalls Teil des Gesamtverkehrskonzepts für Wattens, soll um 400.000 Euro beim neuen Sozialzentrum (Egger-Lienz-Straße) entstehen.

Bei weiteren Großprojekten startet Wattens 2018 in die Planungsphase, so etwa bei der Volksschule am Kirchplatz, die umgebaut oder aber komplett neu errichtet werden könnte. Hier sind 150.000 Euro für einen Architekturwettbewerb vorgesehen. Um 50.000 Euro soll zudem ein Konzept für Neugestaltung des kompletten Sportareals (Fußball, Leichtathletik, Kunsteisbahn etc.) erarbeitet werden. Gemeinsam mit der Nachbargemeinde Fritzens will Wattens überdies die Planungen für einen Neubau des Bahnhofs Fritzens-Wattens angehen.

Größere Brocken sind u. a. auch 311.500 Euro (Planung und Teilkosten) für die Sanierung der Tiefgarage am Kirchplatz, ein Beitrag von 120.000 Euro für die Sanierung von Hangbewegungen am Vögelsberg (wo derzeit Erkundungsbohrungen stattfinden) oder 80.000 Euro für den Ausbau des E-Tankstellennetzes.

Das Budget fand einhellige Zustimmung, auch seitens der FPÖ – erneut mit Ausnahme des Budgetansatzes für das Museum Wattens, das die Freiheitlichen in dieser Form bekanntlich ablehnen. (md)