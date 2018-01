Von Peter Nindler

Innsbruck — Knapp acht Prozent Steigerung oder 2,250 Mio. Transitfahrten: Das ist die ernüchternde Transitbilanz für das Vorjahr auf der Brennerautobahn. Der Wirtschaftsaufschwung fährt auf der Straße, die Verlagerung des Güterverkehrs auf die Schiene gelingt nicht. Und auch das sektorale Lkw-Fahrverbot kann die Zuwächse nicht dämpfen. Weil es zu zahnlos ist, wie die Kritiker betonen. Nicht weniger als 52 Prozent der Befragten in der TT-Umfrage des Meinungsforschungsinstituts „Research Affairs" sind der Überzeugung, dass die Europäische Union dem Fahrverbot die Giftzähne gezogen hat. Lediglich 31 Prozent glauben, dass dadurch langfristig der Lkw-Transit doch noch auf die Schiene gezwungen werden kann.

Der Chef des Transitforums Fritz Gurgiser zählt zu den schärfsten Kritikern des aktuellen sektoralen Fahrverbots. „Weil die Ausnahmen von Transit-Lkw der Schadstoffklasse Euro 6 sowohl vom Lkw-Nachtfahrverbot als auch vom sektoralen Lkw-Fahrverbot zum einen nicht mit den geltenden europarechtlichen und nationalen Vorgaben zum Schutz der Anrainer vereinbar und andererseits für die steigenden Transitzahlen verantwortlich sind." Die internationale Transitlobby habe auf die „6"-Lkw umgerüstet.

Was sagt die zuständige Verkehrsreferentin und Landeshauptmannstellvertreterin Ingrid Felipe (Grüne) dazu? „Ich habe natürlich keine Freude, dass der Transitverkehr zunimmt, deshalb fordern wir ja ein Bündel von Maßnahmen. Aber mit dem sektoralen Lkw-Fahrverbot konnten wir erstmals Fahrverbote für den Gütertransport in der EU durchsetzen." Darauf will Felipe aufbauen und, wenn es geht, nach 2020 auch den Euro 6 in das sektorale Lkw-Fahrverbot mitaufnehmen.

Auf große Zustimmung stößt indes die Lkw-Blockabfertigung nach Feiertagsfahrverboten. Heute wir die Anzahl der Fahrten in Kufstein in den Morgenstunden erneut auf maximal 300 pro Stunde heruntergebremst. 43 Prozent der Tiroler halten diese Maßnahme für gerechtfertigt, weitere 33 Prozent sprechen sich für weitreichendere Beschränkungen wie eine europaweite Mautregelung und eine Lkw-Obergrenze aus. Vorhaben, die die Landesregierung in den nächsten Jahren in Brüssel durchsetzen möchte. Sehr zum Missfallen von Deutschland bzw . Bayern.

Transitgipfel nun voraussichtlich am 5. Februar



Nach der Absage des Brenner-Gipfels gab es am Freitag intensive Gespräche auf höchster Ebene. Sowohl Verkehrsminister Norbert Hofer (FP) als auch Tirols LH Günther Platter (VP) haben mit dem deutschen Verkehrsminister Christian Schmidt telefoniert. Es seien konstruktive Gespräche gewesen, sagten beide danach.

Die ursprünglich für heute geplanten Beratungen zum Brennertransit und zu den von Deutschland heftig kritisierten Blockabfertigungen sollen rasch auf höchster Ebene in München nachgeholt werden. Zur Diskussion steht offenbar der 5. Februar. Platter: „Wir werden an unseren Plänen, weitere Lkw-Blockabfertigungen durchzuführen, festhalten. Ich habe gegenüber Schmidt betont, dass beim Treffen im Februar Taten folgen müssen, Versprechungen wurden viele gemacht." Sowohl was die Korridormaut von München nach Verona als auch die umgehende Stärkung der Rollenden Landstraße oder die Umsetzung der Zulaufstrecken für den Brennerbasistunnel im bayerischen Inntal betreffe, fügt Platter hinzu. Weil der bayerische Löwe so langsam in Bewegung komme, blickt der Landeshauptmann dem neuen Gipfel-Termin vorsichtig optimistisch entgegen.