Innsbruck – Scharfe Kritik übt die Liste Fritz an den Tirol-Empfängen in Wien. „Der Tirol-Empfang in Wien, den Landeshauptmann Platter alljährlich großzügig ausrichtet, ist eine enorme Steuergeldverschwendung“, kritisiert Klubchefin Andrea Haselwanter-Schneider die „Steuergeldverschwendung“ von heuer 130.000 Euro. Gleichzeitig nimmt sie Bezug zur aktuellen Verkehrsdebatte. Anstatt teure Tirol-Empfänge in Wien zu veranstalten, solle LH Platter eine entsprechende Politik in Tirol machen und mit den Nachbarländern bzw. europäischen Partnern endlich vernünftige Verkehrslösungen ausverhandeln. (pn)