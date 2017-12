Von Peter Nindler

Innsbruck – In Tirol sind die Lebenshaltungskosten laut Statistik Austria monatlich um 100 Euro höher als im Bundesdurchschnitt. Allein 540 Euro inklusive Betriebskosten müssen im Schnitt für Wohnungsmieten hingeblättert werden. Die Quadratmeterpreise für den Kauf einer Wohnung betragen 2875 Euro, für Grundstücke 200 Euro. In den Gunstlagen und in den Ballungszentren wie dem Großraum Innsbruck sind die Kosten jedoch um ein Vielfaches höher.

Deshalb verwundert es nicht, dass leistbares Wohnen bei den Tirolern ganz oben auf der Wunschliste für die nächste Landesregierung steht. 77 der Befragten in der TT-Umfrage erwarten sich von der Politik Akzente, damit Wohnen in Tirol günstiger wird. In der Gruppe der 16- bis 30-Jährigen sind es sogar 87 Prozent. Hier trifft es vor allem Jungfamilien. Die rund 124.000 geförderten Wohnungen im Land federn die Belastungen zwar ab, lösen aber nicht das Problem.

So brennt Wohnen den Menschen förmlich unter den Nägeln, mit großen Abstand (46 Prozent) bleibt auch die Transitproblematik ein Dauernbrenner in Tirol; wie aktuell die Bemühungen für eine Transitobergrenze von einer Million Lkw-Fahrten auf der Brennerachse – siehe auch Seite 4. Dann folgt schon der Bereich Sicherheit: 43 Prozent wünschen sich intensivere Kontrollen im Grenzraum, 40 Prozent generell mehr Polizei. Unter den Wählern von ÖVP und FPÖ sind diese Forderungen noch deutlich ausgeprägter. Und die neue Landesregierung sollte bei der Mindestsicherung künftig verstärkt Sachleistungen forcieren (43 Prozent) und die Integration von Asylwerbern verbessern (39 Prozent).

Eines der umstrittensten Themen im heurigen Jahr war die Diskussion über die von der Europäischen Union geforderte Ausweisung von zusätzlichen Natura-2000-Schutzgebieten in Tirol. Die unterschiedlichen Standpunkte ziehen sich nicht nur quer durch die Politik, sondern werden in der Bevölkerung ebenfalls sichtbar.

Insgesamt wären immerhin 34 Prozent für weitere Schutzgebiete, 24 Prozent unterstützen die Position der Grünen in der Landesregierung, dass noch zu wenig für den Naturschutz in Tirol getan werde. Gleichzeitig sind knapp mehr als ein Drittel (35 Prozent) der Meinung, dass sich die EU zu sehr in die Naturschutzpolitik des Landes einmischt. Diese Position vertritt vor allem die ÖVP. Und rund ein Viertel (26 Prozent) sprechen sich für ein Abgehen von Extrempositionen und koalitionäre Kompromisse aus. In Frühjahr wird mit der Europäischen Union weiterverhandelt – jedoch erst nach der Landtagswahl am 25. Februar.

Nach wie vor noch nicht zufriedenstellend gelöst ist in Tirol die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. So drängen 39 Prozent auf einen weiteren Ausbau der Kinderbetreuungsmöglichkeiten. Ein Anliegen ist den Tirolern außerdem die Nutzung der Wasserkraft (30 Prozent) und die Förderung der Elektromobilität (27 Prozent).