Von Agnes Dorn

Haiming – Seit sich der Oberländer Speckhersteller Handl um den Produktionsstandort Haiming bemüht, kommen immer mehr Details über die Vergangenheit jener Gründe, welche die Tiwag an Handl verkauft hat, ans Tageslicht. Wie berichtet, hatte die Vorgängergesellschaft, die damalige Westtiroler Kraftwerke AG, in den 1940er-Jahren Haiminger Bauern unter fragwürdigen Umständen die Flächen für einen Kraftwerksbau abgekauft. In diesen Kaufverträgen waren teilweise Rückkaufsrechte angeführt. Auf diese berufen sich nun die Rechtsnachfolger. Jetzt tauchte auch ein so genannter „Auseinandersetzungsvertrag“ zwischen der Gemeinde Haiming und der Gesellschaft aus dem Jahre 1979 auf. Auf dieser Grundlage möchte die Gemeinde nun ebenfalls mögliche Ansprüche wahren.

In diesem Vertrag wurde ein Grundstückstausch beschlossen, bei dem die Gemeinde der damaligen „Studiengesellschaft“ Grundparzellen im Gesamtausmaß von rund 100.000 Quadratmetern überlassen hat. Diese wurden zur Errichtung eines Wasserkraftwerkes und eines Unterwasserstollens benötigt, wie aus Gemeinderatssitzungsprotokollen hervorgeht. Im Gegenzug erhielt die Gemeinde von der „Studiengesellschaft“ Parzellen im Ausmaß von insgesamt 26.000 Quadratmetern.

Der von der Gemeinschaft der Rechtsnachfolger mit der Angelegenheit betraute Anwalt Bernd Oberhofer sieht nun im Zuge des Verkaufs eines Teils der Tiwag-Gründe an die Firma Handl die damalige Geschäftsgrundlage nicht mehr gegeben und erklärte in einem Schreiben an den Erbensprecher Anton Raffl Folgendes: „Der so genannte ,Wegfall der Geschäftsgrundlage‘ berechtigt die Verkäufer und Vorbesitzer, die Rechtsgeschäfte, mit denen die Liegenschaften (einschließlich der Holz- und Streunutzungsrechte) verkauft bzw. übertragen wurden, anzufechten und Rückabwicklung zu fordern.“

Mit dieser Rechtsmeinung sowie den grundlegenden Fakten konfrontiert, beschloss Bürgermeister Josef Leitner daraufhin, den Rechtsanwalt der Gemeinde, Markus Heis, zu dessen Rechtsmeinung zu befragen. In der jüngsten Gemeinderatssitzung teilte er den versammelten Mandataren dann nach dem erfolgten Gespräch mit, dass Heis glaube, dass die Gemeinde durch den Vertrag Ende der 70er-Jahre mit der Tiwag „Tabula rasa“ gemacht hätte und eine allfällige Rückforderungsmöglichkeit verjährt wäre.

Obwohl er „wenige Chancen für die Gemeinde“ sehe, will das Gemeindeoberhaupt doch – wie auch die meisten anderen Nachfahren der ehemaligen Grundbesitzer und Nutzungsberechtigten – den Bericht der Historikerkommission abwarten. „Aber“, so Leitner, „sag niemals nie. Wir sollten den Fuß in der Tür lassen und abwarten.“

Die weitere Vorgangsweise, nämlich die Weiterleitung der Angelegenheit an Rechtsanwalt Markus Heis zur Prüfung einer möglichen Rückabwicklung des Auseinandersetzungsvertrags sowie das Abwarten der Ergebnisse der Historikerkommission, die den ersten Zwischenbericht für März geplant hat, wurde vom Gemeinderat einstimmig beschlossen.

Erben-Sprecher Toni Raffl zeigt sich damit zufrieden und ergänzt: „Die Gemeinde ist aufgesprungen auf den Zug. Es ist verständlich, dass der Bürgermeister abwarten will. Um gemeinsam vorzugehen, ist auch eine Rechtssicherheit notwendig.“ Bei einer Klage, wie von einzelnen Rechtsnachfolgern angedacht, hätte das Land schon angekündigt, allfällige Lösungsvorschläge ruhend zu stellen und eine Gerichtsentscheidung abwarten zu müssen.