Ampass – Der Bau eines Mehrfamilienhauses hat in Ampass in den vergangenen Wochen für intensive Diskussionen gesorgt. In einem offenen Brief von Anfang Dezember kritisierte die Liste „Gemeinsam für Ampass“ (GFA), dass der Neubau betreffend Baudichte, Flächen und Höhen „wesentliche Abweichungen“ vom Baubescheid aufweise. Hinzu kämen die „Verflechtungen“ der handelnden Personen: Die Bauherrin sei Mitglied des Gemeinderates, der Bürgermeister – als erste Baubehörde – habe gleichzeitig als Bauausführender fungiert, also den Bau selbst errichtet. „Dass hier eine Befangenheit des Bürgermeisters vorliegt, liegt auf der Hand“, schreiben die GFA-Gemeinderäte, sie orten einen „Interessenkonflikt“.

Obwohl der „Baumissstand“ aufgezeigt wurde, habe der Bürgermeister „nicht mit den unbedingt notwendigen und rechtlich vorgeschriebenen Schritten“ reagiert, so die Kritik – etwa mit einer sofortigen Befangenheitserklärung und einem umgehenden Baustopp. Seit September habe man den Bürgermeister im persönlichen Gespräch und schriftlich darauf hingewiesen. Da eine Reaktion ausgeblieben sei, habe man dann zu einem „gemeinsamen Aufklärungsgespräch“ bei einem Rechtsanwalt geladen, um dem Bürgermeister noch einmal „die große juristische Relevanz des Falles“ aufzuzeigen, so die Gemeinderäte. Die Liste GFA betont eindringlich, dass es „uns hierbei nicht um die Person des Bürgermeisters“, sondern um „seine rechtliche Funktion als alleinige Bauinstanz“ gehe. Daher habe man bewusst zugewartet und mehrere Gespräche geführt – eben auch das Anwaltsgespräch auf eigene Kosten –, ohne sich gleich an die Aufsichtsbehörde oder die Bevölkerung zu wenden. Man habe dem Bürgermeister die Möglichkeit geben wollen, „selbst die rechtlich korrekten Schritte einzuleiten“.

Noch vor dem Gespräch in der Anwaltskanzlei veranlasste BM Hubert Kirchmair (Gemeindeliste) Anfang November einen Baustopp. Zudem wurde ein unabhängiger Bausachverständiger mit der Überprüfung beauftragt.

Am 22. Dezember hätten sich schließlich alle Beteiligten zu einem Gespräch zusammengesetzt, berichtet Kirchmair im TT-Gespräch. Die Baudichte beim Mehrfamilienhaus sei zu hoch gewesen, bestätigt er, sie liege bei über 2 statt der zugelassenen Dichte von 1,7. Zu den Abweichungen gegenüber der Baugenehmigung sei es durch eine versehentliche Planverwechslung gekommen. „Es waren zwei verschiedene Pläne am Weg. Der alte Plan ging zurück, der neue entsprach den Vorschriften der Bau- und Raumordnung. Gebaut wurde dann aber dennoch nach dem falschen Plan, das ist leider passiert“, so Kirchmair. Nun werde ein neuer Plan erstellt und geprüft. Danach werde der oberste Stock des Gebäudes zum Teil rückgebaut, damit das Gebäude wieder den Vorschriften entspricht.

Die Familie der Bauherrin habe den Bau zu einem großen Teil selbst ausgeführt, er selbst habe „in der Freizeit“ geholfen und dafür auch nichts bekommen, so Kirchmair weiter. Es handle sich um einen reinen „Nachbarschaftsdienst“ – schließlich wohne er selbst direkt angrenzend und die Bauherrin sei ein langjähriges Mitglied seiner Liste. Laut einem Aktenvermerk, der im Gemeinderat vorgetragen wurde, hatte Kirchmair beim Gespräch in der Anwaltskanzlei erklärt, dass er „kein Gewerbe“ habe.

Zum Vorwurf des Interessenkonflikts meint Kirchmair weiters, dass er die Angelegenheit dem Vizebürgermeister habe übergeben wollen, dieser sei aber sechs Wochen nicht da gewesen, „also habe ich es selbst übernommen“.

Der neue Plan, mit dem man eine Dichte von 1,7 erreichen werde, sei „auf Schiene“, bestätigt die Bauherrin, Gemeindevorständin Andrea Eberle, der Architekt arbeite gerade daran. Die Lösung sei auch schon mit den Nachbarn besprochen. (md)