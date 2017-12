Von Manfred Mitterwachauer

Innsbruck – Im kommenden Jahr rollt mit der UCI-Rad-Weltmeisterschaft (22. bis 30. September) das größte Sommersport-Spektakel auf Innsbruck zu, das die Landeshauptstadt bis dato erlebt hat. Quasi mit der Vergabe nach Tirol hat das Land ein Impulspaket zum Ausbau der Radinfrastruktur gestartet. Im Ober- und Unterland sei man bereits diesbezüglich auf einem guten Weg, betont der für Sport zuständige LHStv. Josef Geisler (VP). Über zehn Millionen Euro habe das Land hier für den Ausbau der Radwege bereits den Gemeinden zur Verfügung gestellt. Weit weniger zufrieden zeigt sich Geisler mit dem Tempo der Rad­offensive in und um Innsbruck: „Der Zentralraum muss jetzt Gas geben.“ Ganz besonders gefordert sei hier die Landeshauptstadt. Geisler bestätigt zwar, dass Projekte angedacht seien, „eingereicht ist offiziell aber noch nichts worden“.

Auch für den SPÖ-Landtagsabgeordneten Thomas Pupp lasse es die Host-City der Rad-WM noch an vielen Rad-Initiativen fehlen. Insbesondere der selbst ernannte Ansatz einer „Bike-City“ läuft für ihn noch ins Leere: „Da sind wir noch meilenweit davon entfernt.“ Auf dieses Thema setzt seit Kurzem auch die Werbung des TVB Innsbruck. Allen voran mit dem Crankworx-Event in Mutters. Doch Pupp geht es insbesondere auch um das Thema Rad im Alltagsverkehr. Hier, so Pupp, könne sich Innsbruck am niederländischen Utrecht ein Beispiel nehmen. Während in Innsbruck neuralgische Orte wie Hauptbahnhof oder Maria-Theresien-Straße teils vor wild abgestellten Rädern überquellen, habe Utrecht u. a. sogar eigene Tiefgaragen für Räder gebaut und ein Parkleitsystem eingeführt. Allein rund um den Hauptbahnhof in Utrecht sind bis 2020 an die 30.000 Radabstellplätze geplant. Parallelen zu Innsbruck ortet Pupp viele. Auch in Utrecht war und ist der öffentliche Raum begrenzt, der motorisierte Individualverkehr ein Problem. Mehr Radengagement will Pupp deshalb auch nicht als „Kampf gegen Autofahrer, sondern für eine lebenswerte Stadt“ verstanden wissen.

Über diese Kritik aus dem Land kann Innsbrucks Vize-BM Sonja Pitscheider (Grüne) nur den Kopf schütteln. Pitscheider erinnert Geisler da­ran, dass der Planungsverband erst im Dezember einen Förderantrag für die Umsetzung einer Radroute in der Vitalregion eingereicht und bereits bewilligt bekommen habe. Offen, und das gesteht Pitscheider ein, sei freilich noch dessen zentrale Anbindung von Igls nach Innsbruck.