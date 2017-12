Innsbruck, München – Wer jetzt tatsächlich am Brenner-Gipfel am 8. Jänner in München zur Lösung der Transitproblematik in Tirol teilnimmt, steht noch nicht fest. Österreichs Verkehrsminister Norbert Hofer (FPÖ) ist jedenfalls nicht dabei, auch sein italienischer Amtskollege Graziano Delrio wird fehlen. Gegenüber der TT legt Bayerns Verkehrsminister Joachim Herrmann am Freitag aber bereits die Marschrichtung des Freistaats für die Münchner Gespräche fest: „Bei allem Verständnis für die Bemühungen Tirols, das hohe Lkw-Aufkommen auf der Inntal-Autobahn zu reduzieren: Blockabfertigungen sind ganz klar der falsche Weg.“ Mit Maßnahmen, die einseitig zu Lasten Bayerns gehen würden, werde man die Probleme des anwachsenden Verkehrs nicht lösen können.

Die geplanten 20 bis 30 Lkw-Blockabfertigungen in Kufstein im kommenden Jahr müssen weg, weil sie aus der Sicht des Freistaats gegen den Grundsatz des freien Warenverkehrs in Europa verstoßen. „Die Begrenzung der Durchfahrt auf maximal 250 bis 300 Lkw pro Stunde führt zudem zu einer erheblichen Beeinträchtigung des grenzüberschreitenden Straßengüterverkehrs", sagt der bayerische Verkehrsminister Joachim Herrmann gegenüber der TT.

Konstruktive Lösungen suchen

Beim Brennergipfel, wo laut Herrmann die wichtigsten Akteure zusammenkommen, „wollen wir gemeinsam nach konstruktiven Lösungen suchen“. Lkw-Dosierungen sind es für den bayerischen Verkehrsminister nicht. „Die Lkw-Blockabfertigungen führen auf bayerischer Seite zu erheblichen Rückstaus und zur Überlastung von Tank- und Rastanlagen. Auch Blockierungen des Standstreifens durch abgestellte Lkw stellen ein ernsthaftes Sicherheitsrisiko dar“, sagte er an die Adresse Tirols. Er bezeichnet das Vorgehen des Landes als „klaren Verstoß gegen den Grundsatz des freien Warenverkehrs in Europa, mit dem sich aktuell auch die EU-Kommission befasst“.

In Wien sicherte gestern Norbert Hofer Landeshauptmann Günther Platter (VP) volle Unterstützung bei den Anti-Transitmaßnahmen wie der von Bayern heftig kritisierten Blo­ck­abfertigung zu. Auch die Abschaffung des Lufthunderters ist kein Thema mehr, ebenso wie die Öffnung des Pannenstreifens als dritte Spur auf der Inntalautobahn. (pn)