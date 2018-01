Innsbruck – Wegen der Koalitionsgespräche mit der SPD hat Deutschlands Verkehrsminister Christian Schmidt (CSU) den für Montag geplanten Brenner-Gipfel abgesagt. EU-Brennerkoordinator Pat Cox hat Verkehrsminister Norbert Hofer (FP), der ohnehin nicht daran teilgenommen hätte, darüber informiert. LH Günther Platter (VP) zeigt sich von der Absage überrascht. „Prinzipiell bleibt Tirol natürlich gesprächsbereit und steht für einen baldigen Ersatztermin zur Verfügung.“ Von Deutschland fordert Platter endlich Taten gegen den Transit und die Umsetzung der Zulaufstrecken für den Brennertunnel, der 2026 fertig gestellt werden soll.

Hofer will darauf ebenfalls vehement drängen: In einem der TT vorliegenden Schreiben an Schmidt und seinen italienischen Amtskollegen Granziano Delrio vom Mittwoch spricht er sich u. a. für eine rasche Unterzeichnung eines Aktionsplans für verkehrspolitische und infrastrukturelle Maßnahmen auf der Brennerachse aus. Neben den Tunnel-Zulaufstrecken geht es im „Brenner-Aktionsplan“ um 50 Begleitmaßnahmen in den Bereichen Infrastrukturausbau, Betrieb, Terminals, Interoperabilität und Verkehrspolitik. Funktionierende Bahninfrastrukturen würden unmittelbar spürbare Entlastungseffekte für die Bevölkerung und die Umwelt bewirken, so Hofer.

Um eine wirkungsvolle Verlagerung auf die Schiene zu gewährleisten, appelliert Hofer an seine Kollegen, dass es „vor allem auch wirksame verkehrspolitische Rahmenbedingungen, die bereits kurz- und mittelfristig Wirkungen zeigen können“, benötige. (pn)