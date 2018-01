Von Peter Nindler

Innsbruck – Transit-, Umwelt- und Gesundheitsbelastung: Aus diesen Gründen benötigt es für Verkehrs- und Umweltreferentin LHStv. Ingrid Felipe (Grüne) nicht nur ein Umsteigen auf umweltfreundliche Fahrzeuge oder öffentliche Verkehrsmittel, eine Transitobergrenze und höhere Lkw-Mauten – sondern darüber hinaus ein Ende des Dieselprivilegs in Österreich. „Es ist auch ein Transitmagnet und gehört sofort abgeschafft.“ Die Mineralölsteuer auf Diesel ist laut Verkehrsclub Österreich um 8,5 Cent niedriger als auf Benzin. Die Steuerbegünstigung für Diesel habe im Vorjahr rund 700 Millionen Euro betragen.

Felipe kritisiert diese Wettbewerbsverzerrung zulasten der Umwelt und der Gesundheit der Menschen. „Doch das interessiert die österreichische Bundesregierung offenbar überhaupt nicht. Seit Jahren gibt es hier keine Fortschritte.“ Hauptverantwortlich seien die Finanzminister, die aus dem Dieselprivileg enorme Steuereinnahmen lukrieren würden. Auch durch den Tanktourismus. In einer Studie im Auftrag der Landesverkehrsreferenten kommen Experten nämlich zum Schluss, dass im Transportwesen die Deutschen mit 41 Prozent zu den fleißigsten Tanktouristen zählen, gefolgt von den Italienern mit 27 Prozent. 68 Prozent führen als Grund für das Tanken in Österreich den niedrigeren Dieselpreis an.

Vom neuen Finanzminister Hartwig Löger (VP) erwartet sich die Tiroler Landeshauptmannstellvertreterin endlich ein Umdenken. „Nimmt er die ökologische Wende ernst und will er auch einen Beitrag zum Klimaschutz leisten, so sollte er handeln.“ In die Pflicht nimmt Felipe außerdem Umweltministerin Elisabeth Köstinger (VP) und Verkehrsminister Norbert Hofer (FPÖ). Ihr Optimismus hält sich dennoch in Grenzen. „Was soll ich mir von einer schwarz-blauen Bundesregierung erhoffen, die in den Schulen wieder Noten einführt und über höhere Tempolimits nachdenkt?“ Die vereinbarten Klimaziele erreiche man nur durch engagierte Maßnahmen, vor allem im Verkehr. „Und dazu gehört eben einmal eine Angleichung der Diesel- an die Benzinpreise.“

Wäre nicht auch Landeshauptmann Günther Platter (VP) gefordert, sich für ein Ende des Dieselprivilegs einzusetzen? Schließlich spricht er sich seit Wochen für eine Reduzierung des Transitverkehrs durch Tirol aus. „Natürlich“, erklärt Felipe. Andererseits sei der Einfluss der Landeshauptleute unter dem neuen ÖVP-Chef und Bundeskanzler Sebastian Kurz wohl nicht mehr so groß.

Im Zusammenhang mit der von Verkehrsminister Norbert Hofer geforderten Unterzeichnung des Brenneraktionsplans weist Ingrid Felipe darauf hin, „dass der vom EU-Brennertunnel-Koordinator Pat Cox federführend ausgearbeitet wurde“. In den Begleitmaßnahmen für eine Verlagerung des Schwerverkehrs auf die Schiene würden die Anrechnung von externen Kosten auf die Mauttarife oder verkehrsbeschränkende Maßnahmen wie Fahrverbote hervorgehoben. „Und umweltschädliche Treibstoffe sollten nicht mehr subventioniert werden“, fügt Felipe hinzu. Diese gemeinsame Absichtserklärung von Italien, Deutschland und Österreich steht für sie im Gegensatz zum Verkehrsprogramm der Bundesregierung. „Das ist positiv.“ Deshalb müsse die Bundesregierung endlich sagen, welchen Weg sie letztlich einschlagen möchte.