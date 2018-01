Innsbruck – Im bürgerlichen Karpfenteich wird auch bei der Landtagswahl am 25. Februar wieder kräftig gefischt. Neben NEOS und der Familienpartei „Family“ von LA Andrea Krumschnabel wollen auch die Impuls-Mandatare erneut in den Landtag. Das war die eigentliche Überraschung beim gestrigen Ende der Einreichfrist für die Landtagswahl. Nach einem Endlosstreit mit ihrer Mutterpartei Vorwärts Tirol war Impuls politisch praktisch gelähmt, finanziell müssen sie 750.000 Euro an Vorwärts zahlen. Weil die Parteiförderung nicht abgerufen wurde. Mit ebenfalls 750.000 Euro hilft den Impuls-Mandataren der Landtag mit einem Anlassgesetz zur Parteiförderung aus der Patsche.

Trotz der Ernüchterung auf allen Ebenen will es Impuls trotzdem noch einmal wissen. LA Josef Schett und Parteiobfrau Maria Zwölfer führen die Partei in die Wahl. „In der auslaufenden Legislaturperiode haben wir solide Sachpolitik betrieben“, sagt Schett. Die Verantwortung, weiterhin einen Beitrag dazu zu leisten, das Land Tirol voranzubringen, motiviere ihn und seine Mitstreiterinnen und Mitstreiter, nochmals zu kandidieren. Mit den Unterschriften von ihm, Zwölfer und Klubchef Hans Lindenberger, der in Polit-Pension geht, ist die Kandidatur möglich, einzig im Bezirk Schwaz scheint Impuls nicht auf dem Wahlzettel auf.

Nur ein Drittel der notwendigen Unterstützungserklärungen musste Andrea Krumschnabel sammeln. Die ehemalige Vorwärts-Mandatarin – sie wurde 2014 aus der Partei geworfen – erhielt von Klaus Gasteiger eine Unterschrift, „damit sie sich leichter beim Sammeln der notwendigen Unterstützungserklärungen tut“, wie der SPÖ-Mandatar feststellt. Vier Listen hätten ihn gefragt, ob er bei ihnen aktiv mitmachen wolle. „Aber das habe ich abgelehnt.“

Keine Unterschriften mussten die zwei Abgeordneten der Liste Fritz sammeln: Die fehlende dritte Unterschrift lieferte der scheidende SPÖ-Abgeordnete Thomas Pupp. „Aus alter Verbundenheit mit Fritz Dinkhauser“, wie er der TT erklärt. ÖVP, SPÖ, Grüne und FPÖ vervollständigen die acht Listen für die Landtagswahl.

Ohne Unterstützung von Abgeordneten mussten NEOS auskommen. 854 Unterschriften haben sie notariell beglaubigt bei der Landeswahlbehörde abgegeben. Mehr als 25.000 Stimmen und der sichere Einzug in den Landtag sind das Ziel von Landessprecher und Spitzenkandidat Dominik Oberhofer. Im Gegensatz zu allen anderen Parteien führen drei Männer die Landesliste an, „bei uns gibt es keine Quote“, rechtfertigt sich Oberhofer. Mit „Das Neue Tirol“ wollen NEOS Tirol grundlegend erneuern. Hinter Oberhofer sind der Polizeibeamte Andreas Leitgeb aus Mieders und der Bürgermeister von Mils bei Imst, Markus Moser, gereiht.

In Innsbruck hoffen NEOS auf ein Grundmandat. Und das würde die dortige Spitzenkandidatin Christine Kittinger direkt in den Landtag katapultieren und die Männerriege sprengen. Geht es nach den Umfragen, würden NEOS künftig im Tiroler Hohen Haus sitzen. Mit Offenheit und Transparenz in allen Bereichen wollen NEOS die Wähler überzeugen. „Wir verstehen uns als junge und mutige Bürgerbewegung und recyceln keine ehemaligen Abgeordneten“, betont Oberhofer abschließend. (pn)