Innsbruck – Die Entscheidung ist in der sprichwörtlich letzten Minute gefallen: Impuls Tirol tritt überraschend bei der Landtagswahl am 25. Februar an. Das kündigte die Partei wenige Stunden vor der Deadline für die Einreichung der Wahlkreisvorschläge (Donnerstag 17 Uhr) an. Spitzenkandidaten werden die bisherigen Abgeordneten Josef Schett und Maria Zwölfer sein, der Parteiname bleibt derselbe.

Impuls Tirol will in allen Bezirken außer in Schwaz mit einer eigenen Bezirksliste antreten. Damit stellen sich aller Voraussicht nach acht Parteien dem Wählervotum.

Unterstützungserklärungen sammeln musste Impuls nicht, da drei Unterschriften von Abgeordneten reichten. „In der auslaufenden Legislaturperiode haben wir solide Sachpolitik betrieben und vielen politischen Entscheidungen unseren Stempel aufgedrückt, auch wenn einzelne Sachbeiträge bei der Verabschiedung eines Gesetztes oft nicht auf den ersten Blick erkennbar sind“, meinte Schett in einer Aussendung. Man wolle weiterhin einen Beitrag dazu leisten, Tirol voranzubringen, erklärte Schett die Motivation für einen erneuten Antritt.

Prozesse und Grabenkämpfe

Die drei Mandatare Josef Schett, Maria Zwölfer und Hans Lindenberger hatten sich während der Legislaturperiode im Streit von der Partei Vorwärts Tirol getrennt. Dies hatte Prozesse und Grabenkämpfe zur Folge und gipfelte in einer Verurteilung der Impuls-Abgeordneten wegen versäumter Beantragung der Parteienförderung. Der nunmehrige Antritt ist somit der erste unter dem Namen Impuls Tirol.

Ob die jahrelangen öffentlich ausgetragenen Streitereien und gegenseitigen Anschüttungen nicht eine letztlich zu schwerer Rucksack für Schett, Zwölfer und Co. sein werden, wird sich zeigen. Zumindest in Osttirol dürfte der 57-jährige Landwirt Schett, Inhaber der „Villgrater Natur Produkte“, keine schlechten Chancen haben, beim Wähler zu reüssieren. (TT.com, APA)