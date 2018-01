Der für 8. Jänner in München geplante und am Mittwoch kurzfristig abgesagte Gipfel zum Transitproblem am Brenner soll nachgeholt werden. Das wurde der Tiroler Landesregierung gestern mitgeteilt. Als offizieller Grund für die Absage wird die angekündigte Abwesenheit nicht nur des deutschen Verkehrsministers Christian Schmidt, sondern auch seines österreichischen Kollegen Norbert Hofer genannt. Hofer hatte schon vor Weihnachten seine Nichtteilnahme angekündigt. (pn)