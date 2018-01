Landeck – 2013 kandidierte der ehemalige Pianner Bürgermeister Peter Rauchegger für die Liste Fritz und kündigt­e damals an, sollte die Zehn-Prozent-Hürde geknackt werden, von Landeck nach Innsbruck zu laufen. Rauchegger hat sich inzwischen aus der Politik zurückgezogen. Das Bürgerforum tritt heuer mit dem Imster Clemens Kolm im Bezirk Landeck an. Der 46-Jährige ist Organisationsreferent im Büro der Liste Fritz in Innsbruck und hat über seine Frau familiäre Verbindungen ins Obergricht.

Auch für die kommende Periode positioniere man sich als Kontrollinstanz für die ÖVP, betonte Kolm. Er verstehe sich als „Stimme“ für den Bezirk. „Wir sind seit zehn Jahren auf der Welt und gehören mittlerweile zu den Fixsternen“, betont Klubobfrau Andrea Haselwanter-Schneider. Sie verwies auf die Arbeit der beiden Abgeordneten im Tiroler Landtag. Diese hatten in der vergangenen Periode 800 Initiativen auf den Weg gebracht. Man werde sich weiter für die Menschen einsetzen. Die Liste verwies dabei auf ihre kritische Auseinandersetzung mit dem GKI, Seveso oder Olympia. (mr)