Innsbruck – Mit einem Überraschungskandidaten für die Landtagswahl wartete gestern die Liste Fritz auf. Thomas Mayer wird die kleinste Oppositionspartei im Landtag als Spitzenkandidat für den Bezirk Innsbruck-Stadt in die Wahl führen. Eine personelle Weichenstellung, die in zweierlei Hinsicht spannend sein könnte.

Denn Mayer ist in Innsbruck kein Unbekannter: war er doch über lange Zeit ein überaus aktives Gremiumsmitglied des Dachverbandes der Bürgerinitiativen Innsbruck. Und als solches agierte er – insbesondere mit Videos in den sozialen Netzwerken – mit dem ehemaligen FI-Ersatzgemeinderat Leo Pertl gegen BM Christine Oppitz-Plörer und die amtierende Stadtregierung. Die Vorstandstätigkeit hat Mayer zurückgelegt, ebenso auch die Sprecherfunktion der IG Sieglanger, die vehement gegen ein Flüchtlingsheim in diesem Stadtteil mobil gemacht hatte. Mayer verwehrt sich aber dagegen, politisch rechts der Mitte eingeordnet zu werden. Den Bürgerinitiativen rät er ab, selbst für die Gemeinderatswahlen in Innsbruck zu kandidieren: „Es braucht eine außerparlamentarische Opposition.“ Pertl findet sich übrigens nicht auf der Fritz-Liste wieder.

Als Ziel für die Stadt gibt Andrea Haselwanter-Schneider die Wiedererlangung eines Grundmandates an. Und dann könnte es auch für Mayer wieder spannend werden. Weil die Liste Fritz dies als Auftrag werten würde, auch bei der Gemeinderatswahl anzutreten. Sogar mit einem BM-Kandidaten. Mayer könnte ebendieser sein. Vorerst will und muss die Liste Fritz bei der Landtagswahl reüssieren. Erst dann soll Innsbruck folgen.