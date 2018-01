Innsbruck – Die Ende des Vorjahres bekannt gewordenen Missbrauchsvorwürfe in den Ski-Internaten in Neustift bzw. Stams zogen weite Kreise. Das Land hat eine eigene Expertenkommission eingerichtet, bei der Anlaufstelle des Landes für ehemalige InternatsschülerInnen der Skihauptschule und des Schigymnasiums langten bisher 13 Meldungen ein. In vier Fällen hat die Staatsanwaltschaft Innsbruck Ermittlungen aufgenommen.

Massive Anschuldigungen werden gegen den ehemaligen Heimleiter in Neustift erhoben. Der bestreitet allerdings vehement, sich in den 1970er-Jahren an Nachwuchsskifahrern vergangen zu haben. Nachforschungen des Landes und des Landesschulrats brachten auch einen langjährigen Trainer und Pädagogen der Skihauptschule in Bedrängnis. Er soll anzügliche Gespräche mit Schülerinnen geführt und diese auch unsittlich berührt haben. Seit einigen Jahren ist der Lehrer als hochrangiger Beamter in der Schulverwaltung tätig. Auf Weisung des Bildungsministeriums wurde er Anfang Dezember suspendiert.

Eine unabhängige Disziplinarkommission hat sich jetzt mit dem Fall beschäftigt und die Außerdienststellung aufgehoben. „Aus formalen Gründen. Die Vorwürfe reichen 20 bis 30 Jahre zurück, damals war der Betroffene noch nicht im Bundesdienst tätig“, bestätigt Bildungslandesrätin und Landesschulratspräsidentin Beate Palfrader (VP). Diese Vorgangsweise sei schwer zu erklären. „Inhaltlich hat sich die Disziplinarkommission aber nicht mit dem Fall beschäftigt.“ Bis zur Klärung der Vorwürfe sei der betroffene Bedienstete in der Schulverwaltung jedoch nur im Innendienst tätig.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft sind indes noch im Laufen, keiner der angezeigten Fälle sei abgeschlossen, erklärte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Hansjörg Mayr gegenüber der TT. Die ehemalige Tiroler Skirennläuferin Nicola Werdenigg hatte offen sexualisierte Gewalt im Skisport angeprangert und eine intensive Debatte ausgelöst. (pn)