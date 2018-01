Von Matthias Reichle

Imst – 2017 war ein ereignisreiches Jahr für die Stadt Imst – mit einem Rekordbudget von über 40 Mio. Euro konnte die Kommune einiges bewegen. „Gemeinsam mit den Stadtwerken wurden über 50 Mio. Euro investiert“, betonte Bürgermeister Stefan Weirather bei seiner traditionellen Neujahrsansprache. Aber auch 2018 stehen nicht wenige große Vorhaben an. In Planung ist der Ausbau des Pflegezentrums Gurgltal, das um 16 betreute Einheiten, zwölf Tagesbetreuungsplätze und 24 Betten aufgestockt werden soll. Die Gesamtkosten belaufen sich auf zehn Mio. Euro.

Darüber hinaus bekommt auch das Feuerwehrhaus einen Erweiterungsbau um rund zwei Millionen Euro. Das Konzept steht und soll 2018/19 umgesetzt werden. Das Gebäude mit drei neuen Fahrzeugboxen kommt auf das Grundstück neben der bestehenden Halle.

Weitergeführt werden soll auch der Ausbau der Beschneiungsanlage für die Imster Bergbahnen. Zweite Etappe ist die Verlegung der Beschneiungsleitungen und eines Abwasserkanals Richtung Alp­joch. Kostenpunkt: 600.000 Euro.

Auch in der Innenstadt könnte sich heuer noch etwas tun. Nach Abschluss der Neugestaltung am Sparkassenplatz sind die nächsten Etappen die Schustergasse und der Johannesplatz. Es wird sich aber noch zeigen, ob die beiden Projekte nicht erst 2019 in Angriff genommen werden. Frischen Wind bekommt ein totgeglaubtes Projekt für die Stadtentwicklung: der Citycoaster. Demnächst finden wieder Gespräche statt, um vielleicht einen neuen Vorstoß zu versuchen. „Wir müssen schauen, wie wir weitermachen“, betonte Weirather. Gleichzeitig soll aber nicht vergessen werden, dass die Lifte der Imster Bergbahnen in den kommenden Jahren auch erneuert werden müssen – eine finanzielle Frage.

Weirather ließ das durchwegs arbeitsreiche Jahr 2017 Revue passieren – von Investitionen in die Bildungseinrichtungen über die Versorgung der Maldonalm mit Lichtwellenleiter bis hin zum Abschluss der Verbauungsmaßnahmen am Fallmeralbach. Gleichzeitig hofft der Dorfchef, dass es 2018 am Malch- und Gurglbach weitergeht.

Auf das 50-Jahr-Jubiläum der Imster Bergbahnen folgt heuer die Feier zum 20-jährigen Bestehen des Sportzentrums. Dort könnten 2018 wieder die Jugendbewerbe im Klettern stattfinden. Darüber hinaus wirft auch die Buabefasnacht im Februar ihre Schatten voraus. Die Stadt Imst konnte auch 2017 weiter wachsen. Erst 2015 war es gelungen, die 10.000-Einwohner-Grenze zu knacken. Inzwischen wohnen 11.000 Menschen in der Stadt, so Weirather. Der Wirtschaftsstandort pulsiert. 2017 konnten über fünf Mio. Euro an Kommunalsteuern eingenommen werden. Von einem „erfolgreichen Jahr“ und einer guten Zusammenarbeit im Gemeinderat sprach auch Vize-BM Stefan Krismer.