Lienz, Innsbruck – Am 25. Februar stehen in Tirol die Landtagwahlen an. Die Mandatare von Impuls Tirol haben überraschenderweise ebenfalls ihre Kandidatur angekündigt. Überraschend deshalb, weil die Listenmitglieder nach langen Streitigkeiten um den Ersatz von Parteienförderung dazu gar nicht mehr in der Lage schienen. „Wir haben in der auslaufenden Landtagsperiode gute Arbeit geleistet“, begründet Listenführer Josef Schett, Villgrater Schafbauer und Unternehmer. Er sitzt für Impuls Tirol schon jetzt im Landtag, gemeinsam mit Maria Zwölfer aus dem Außerfern.

Schett, Jahrgang 1960, führt nicht nur die Landesliste an, sondern auch die Bezirksliste für Osttirol. Nach ihm sind folgende Kandidaten gereiht: Bäckermeister Ernst Joast, Raumplaner Wolfgang Mayr, die beiden Touristiker Josef Senfter und Wolfgang Steiner sowie Benjamin Schaller, der wie Schett aus Innervillgraten stammt. Senfter saß bis zur TVB-Neuwahl im Dezember mit Schett im Aufsichtsrat des Tourismusverbandes. Joast und Steiner traten bei den TVB-Wahlen für die Opposition an, die Obmann Franz Theurl vom Thron stoßen wollte. Gelungen ist das nicht.

Insgesamt kandidieren acht Listen auf Bezirksebene für die heurigen Landtagswahlen. Es sind die ÖVP, die SPÖ, die Grünen, die FPÖ, die Liste Fritz, Impuls Tirol, die NEOS und die neu gegründete „Family – Die Tiroler Familienpartei“ von Andrea Krumschnabel. Die Kufsteinerin war zuletzt freie Abgeordnete im Tiroler Landtag. (co)