Eigentlich ist es zwischen ÖVP-Chef und Bundeskanzler Sebastian Kurz und Tirols ÖVP-Obmann LH Günther Platter schon seit Dezember fix vereinbart: Behindertensprecherin Kira Grünberg soll im Nationalrat von ihrem Tiroler Landeslisten- auf ein Bundeslistenmandat nachrücken. Damit wäre der Weg für Wirtschaftsbundobmann Franz Hörl in den Nationalrat frei. Bereits heute hätte Hörl an der Klubklausur des ÖVP-Parlamentsklubs in Wien teilnehmen sollen, doch im Hintergrund wird gezogen und geschoben. Auch andere ÖVP-Länder bringen ihre Ersatzkandidaten in Stellung, so muss Hörl weiter warten. Mit der Klubklausur wird es deshalb nichts.

Bis 18. Jänner benötigt es aber eine endgültige Entscheidung. Denn bis dahin muss die Tiroler ÖVP ihre Landesliste für die Landtagswahl einreichen, Hörl scheint dort an dritter Stelle auf. Sollte er in den Nationalrat wechseln, dürfte Hoteliersprecher Mario Gerber nachrücken. Hörl wird langsam ungeduldig, beim Landesparteivorstand am Montag will er eine Entscheidung. „Wenn es mit dem Nationalrat nichts wird, kandidiere ich eben für den Landtag“, sagt er.

Seine Funktion als Tourismussprecher wird ÖVP-Landtagsabgeordneter Siegfried Egger noch vor Ende der Legislaturperiode zurücklegen. „Diese persönliche Entscheidung ist zu akzeptieren. Wir werden uns nach der Wahl personell wieder stark aufstellen und weiterhin verlässlicher Partner und Mitstreiter des Tiroler Tourismus sein“, dankt Hörl dem scheidenden Abgeordneten.

An „Scheinheiligkeit nicht zu überbieten“ ist für den Landesgeschäftsführer der SPÖ, Georg Dornauer, die Kritik aus ÖVP und FPÖ an der neuerlichen Kandidatur und dem Wahlkampfbudget von Impuls Tirol: „Beide Parteien haben im Landtag den Steuerzahler für die Versäumnisse der Impuls-Abgeordneten bluten lassen. Diese einzigartige Anlassgesetzgebung hat überhaupt erst den Weg zu einer Kandidatur von Schett, Zwölfer und Co. geebnet.“ Dass Impuls Tirol erneut kandidiere und Geld für einen Landtagswahlkampf ausgebe, sei ein weiterer Schlag ins Gesicht des Steuerzahlers. „Der wahre Skandal hat sich aber bereits im Dezember im Tiroler Landtag abgespielt“, rügt Dornauer ÖVP und FPÖ. (pn)