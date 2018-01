Lienz, Innsbruck – Wenn in Tirol am 25. Februar die Landtagwahlen anstehen, ist die SPÖ eine von acht wahlwerbenden Listen. In Osttirol treten die Sozialdemokraten mit einer eigenen Bezirksliste an, die von der Lienzer Bürgermeisterin Elisabeth Blanik angeführt wird. Blanik ist als Parteiobfrau auch die Spitzenkandidatin auf Landesebene. Auf der Bezirksliste finden sich hinter der Bürgermeisterin noch mehr Namen aus dem Lienzer Gemeinderat: Christopher Handl ist dabei, Jeannette Seiwald-Mair und Vizebürgermeister Siegfried Schatz.

Bei den Landtagswahlen 2013 erreichte die SPÖ in Osttirol 14,29 Prozent – ein bisschen mehr als bei den vorhergegangenen Landtagswahlen. In der Stadt Lienz kam die Partei sogar auf mehr als 30 % und übertraf damit das Wahlergebnis der ÖVP. Das Tiroler Landesergebnis im Jahr 2013 brachte den Sozialdemokraten 13,72 % und damit ein Minus ein. Zurzeit sind sie im Landtag mit fünf Mandaten vertreten. Ein Grundmandat im Bezirk zu erreichen ist praktisch nicht möglich. (co)