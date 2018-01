Biberwier – Landeshauptmann Günther Platter legte sich am Mittwoch in Sachen Fernpass-Scheiteltunnel auf einen Zeitplan fest: „Eine bessere Anbindung des Außerferns an den Zentralraum Tirols ist und bleibt für uns ein verbindlicher Handlungsauftrag.“ Die in den vergangenen zwei Jahren durchgeführten Probebohrungen für eine Umsetzung des Fernpass-Scheiteltunnels würden bestätigen, dass der Bau eines 1360 Meter langen Tunnels geologisch möglich ist. Nun steht auch der Zeitplan: Im Jahr 2018 werden die Fachplaner beauftragt, Einreichunterlagen zu erstellen. Nach anschließender Genehmigung und Ausschreibung der Bauleistung visiert der Landeshauptmann einen Spatenstich für das Jahr 2021 sowie die Fertigstellung im Jahr 2025 an.

Günther Platter während seines gestrigen Außerfernbesuchs: „Bei einer Investitionssumme von circa 100 Millionen bedarf es einer umfangreichen qualitativen Vorbereitung. Wir dürfen aber keine Zeit mehr verlieren, um die Bevölkerung entlang der B179 endlich zu entlasten. Die Zustände auf der gesamten Fernpassroute an verkehrsreichen Tagen sind nicht mehr tragbar – die Verkehrs- und Versorgungssicherheit des Außerferns ist teils nicht mehr gegeben“, zeigt sich Platter auch aufgrund aktueller Zahlen entschlossen: „Laut nationaler Staustatistik ist die Fernpassroute eine der am meistbelasteten Straßen in Österreich.“

Mit dem Bau des Scheiteltunnels will LH Platter auch die Realisierung des Tschirganttunnels verwirklicht wissen: „Der Tschirgant dient als direkte Anbindung der Fernpassstraße von Nassereith nach Haiming. Eine massive Entlastung der Mieminger Straße sowie von Ortsdurchfahrten könnte erreicht werden. Nach meinem Treffen in Wien mit Minister Norbert Hofer will er die Wiederaufnahme des Tschirganttunnels in den Generalverkehrsplan umgehend prüfen.“

Konkret soll es sich beim Tschirganttunnel um einen einröhrigen über vier Kilometer langen Straßentunnel mit Gegenverkehr handeln. Mit Fernpass-Scheitel- und Tschirganttunnel könnten bei einer Fahrt von Reutte nach Innsbruck 13 Minuten eingespart werden. (TT)