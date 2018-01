Von Michael Mader

Kufstein – Vor knapp zehn Monaten wurde am Bahnhof in Kufstein mit den umfangreichen Arbeiten für die Errichtung eines neuen Busterminals, einer Kiss&Ride-Anlage samt Taxistellplätzen und einer Shared-Space-Zone begonnen.

Gestern konnten sich Bürgermeister Martin Krumschnabel, Landtagsvizepräsident Hermann Weratschnig und ÖBB-Infrastruktur-Regionalmanager Christian Wiese­r bei der Eröffnung über die Neugestaltung freuen.

„Die Kunden werden von dieser Investition profitieren“, war Weratschnig überzeugt, der auch voll des Lobs für die Shared-Space-Gestaltungen in Kufstein war. „Davon könnten sich andere Bezirkshauptstädte etwas abkupfern“, meinte er.

Der Modernisierungsschub in der Höhe von 2,8 Millionen Euro wurde zu 80 Prozent von den ÖBB finanziert, 20 Prozent kamen vom Land Tirol. Die Stadtgemeinde Kufstein hat die Differenzkosten zwischen einer Asphaltierung des Platzes und der Verlegung der Platten für die Shared-Space-Zone getragen.

Krumschnabel lobte das neue Eingangstor zur Stadt für jene, die mit der Bahn nach Kufstein kommen. Ganz wichtig war ihm dabei, dass keine Bauruinen stehen bleiben. Die ÖBB haben ja etwa ein Drittel des bisherigen Gebäudes abgetragen und dort den Busterminal errichtet.

Für Regionalmanager Wieser lag die größte Herausforderung in der logistischen Abwicklung der Baustelle bei laufendem Betrieb mit wenig Einschränkungen und Behinderungen der Kunden.

Dass sich auch die Wörgler einen adäquaten Busterminal wünschen, wurde erst unlängst beim so genannten Öffi-Forum mit LHStv. Ingri­d Felipe laut. Immerhin hat der Bahnhof in Kufstein eine tägliche Kundenfrequenz von 7500 Fahrgästen, in Wörgl 10.000 bis 11.000.

Wieser unterstrich die gute Gesprächsbasis mit Wörgl, der so genannte Tiroler Vertrag laufe aber 2019 aus, bis dahin werde es nicht zu schaffen sein. Im Tiroler Vertrag seien u. a. die Bahnhofsvorplätze in Kufstein und Wörgl berücksichtigt. Wieser: „Wir stehen in Wörgl Gewehr bei Fuß, aber es gibt noch ein paar Eckpunkte zu klären.“

Geklärt ist hingegen, wie es in Kufstein mit der Park&Ride-Anlage weitergeht. Wieser spricht von Planungen für das Parkhaus im heurigen Jahr und hofft auf eine Fertigstellung bis 2019.