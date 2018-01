Von Angela Dähling

Schwaz, Innsbruck – Der eine ist in der Regierung, der andere in der Opposition. Dass LA Klaus Gasteiger (SPÖ) und Landtagsvizepräsident Hermann Weratschnig (Grüne) im Tiroler Landtag Seite an Seite sitzen, ist aber kein Zufall. „Wir verstehen uns“, sagen die beiden Politiker aus dem Bezirk Schwaz. Jetzt trifft sie das gleiche Schicksal: Die Zeit im Landtag endet für sie mit der konstituierenden Sitzung am 21. März. Beide gehen nicht freiwillig.

Weratschnig (42), seit 2013 im Landtag und seit 1998 im Schwazer Gemeinderat, verlor den internen Kampf um Landeslistenplatz 4 und rangiert nun auf dem aussichtslosen Rang 12. Da nutzt auch Platz 1 auf der Schwazer Bezirksliste nichts. „Die Grundmandate sind in Innsbruck und Innsbruck-Land zu holen“, weiß er. Er sei das „Bauernopfer“, das „gute Außenwirkung, aber wenig Hausmacht“ habe. Aber er werde sich weiterhin für Ingrid Felipe engagieren.

LA Klaus Gasteiger entschied vor einem Monat, sich von der Landesliste, wo er an 36. Stelle aufschien, und als Bezirkslistenvierter streichen zu lassen. Weil es der Wunsch gewesen sei, dass die Listen „jünger und weiblicher werden“, so der 53-jährige Zillertaler, der bedauert, dass offenbar Erfahrung und ein großes Netzwerk weniger wert sind. War Gasteiger den Genossen zu unbequem? „Man muss Ecken und Kanten zeigen als Person und Partei. Sonst kann man sich nicht weiterentwickeln. Einige haben Streitkultur, andere können das eben nicht“, meint Gasteiger. Vier andere Listen hätten ihn gern auf Platz 2 gehabt. „Ich habe abgelehnt“, sagt er. Andrea Krumschnabls Liste „Family“ gab er aber eine Unterstützungserklärung. Gasteiger war insgesamt rund 16 Jahre anfangs als Bundesrat, dann im Landtag tätig.

Der Schwazer Gemeinderat und der Kaltenbacher Bürgermeister wollen sich weiterhin für Bürgeranliegen einsetzen. „Politisches Engagement lässt sich nicht abwählen“, sind sie sich einig. Gasteiger will sich neben seiner Bürgermeistertätigkeit beruflich nun neu orientieren. Weratschnig möchte sich auf seine Tätigkeiten als selbstständiger Kleinunternehmer zurückbesinnen. Mehr Kooperation zwischen Opposition und Regierung würde der Politik nützen, meinen beide.