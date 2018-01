Von Angela Dähling

Mayrhofen – Sie soll Geld in die Gemeindekassa spülen, doch bisher reißt die neue Tiefgarage unter dem Seniorenwohnheim nur ein riesiges Loch in die Gemeindefinanzen. „Alles, was falsch laufen konnte in diesen ersten zwei Monaten, lief falsch“, resümierte Verkehrsausschuss­obmann Markus Bair bei der Gemeinderatssitzung am Mittwochabend. Und es gab niemand in den vier Gemeinderatsfraktionen, der ihm widersprach. Im Gegenteil. Mit ein Grund dafür: Es gibt keinen verantwortlichen Zuständigen für die Tiefgarage. Das kritisierte auch Bauamtsleiter Andreas Walder.

Die Folge: Bei der Tiefgarage, die am 1. Dezember aufsperrte, blieben die Schranken bis kurz nach Weihnachten offen, weil der Telefonanschluss für den Notruf fehlte (die TT berichtete). Es konnte also kein Geld kassiert werden. Dennoch warfen Autofahrer 57,60 Euro in den Park­automaten, wie BM Monika Wechselberger berichtete. In der ersten Jännerwoche (ab 29. 12.) wurden für 1100 geparkte Autos dann 4369 Euro eingenommen. Doch offenbar funktioniert das Schrankensystem noch immer nicht. „Ich bin am 31. 12. selbst eingefahren und es kostete mich nichts, weil die Schranken offen waren“, schilderte GR Wolfgang Höllwarth. Und auch GR Johann Georg Geisler kam vergangenen Sonntagabend in den unerwarteten Genuss des Gratisparkens in der Tiefgarage. Am Montag soll nun mit dem Bauherrn, der Neuen Heimat, das Problem besprochen werden. „Es wird jemand verantwortlich sein müssen“, meinte Höllwarth und Bauausschussobmann VBM Franz Eberharter forderte erfolgreich ein, dass auch der Elektroplaner zu dieser Besprechung eingeladen werden muss. GV Marku­s Bair bezifferte das Minus, das die Tiefgarage produzieren wird, mit 100.000 bis 150.000 Euro. „Wir brauchen 300.000 Euro Einnahmen für die Kreditrate, aber es werden nur 200.000 Euro sein. Und wir rechneten mit 40.000 bis 50.000 Euro Betriebskosten, wahrscheinlich wird es ein Vielfaches sein“, sagte er und sprach von einem „unglaublichen Defizit“.

Das von GV Hans Jörg Moigg gewünschte Angebot über eine externe Garagenbetreuung liegt nun vor. „Es gibt nur eines, da es sonst keine Firma in Tirol dafür gibt“, informierte BM Wechselberger. 22.000 Euro netto wären jährlich für die Verwaltung zu zahlen exklusive Reinigungs- und Betriebskosten. „Die 22 Dauerparker und Umsätze für Kurzparker werden wir wohl selbst verwalten können. Es wäre ein Armutszeugnis für Mayrhofen, wenn wir das ausgliedern“, meinte GR Wolfgang Höllwarth. Auch Moigg hält das Angebot für „ein Fass ohne Boden“. GV Bair schlug vor, nach ein, zwei Monaten Selbstverwaltung zu schauen, was alles samt Reinigung und Rund-um-die-Uhr-Notdienst kostet, und mit dem externen Betreuungsanbieter nachzuverhandeln. Einig waren sich die Mandatare, dass aus 17 Bewerbern schnellstens jemand als Erweiterung des Bautrupps eingestellt werden müsse, der dann u. a. für die Reinigung der Tiefgarage zuständig sein soll.

Beschlossen wurde, eine Verordnung für den Busparkplatz zu erlassen. Allerdings ist man sich über die Gebührenhöhe uneinig. „Der TVB würde da mitzahlen, denn er soll kostenfrei für Busse bleiben“, forderte GV Moigg, der sich wunderte, dass kein „Parken für Pkw verboten“-Schild mit Besitzstörungsklagendrohung vorerst das Parkchaos dort verhindere. Derzeit ist täglich eine Securitykraft am Busparkplatz im Einsatz. Bair hält Gratisparken für Busse gegenüber Autofahrern für unfair. Laut BM Wechselberger seien Stundentarife von fünf bis acht Euro für Busse üblich. Sie schlug vier Euro vor. Nach Gesprächen mit dem Tourismusverband wolle man weitersehen.