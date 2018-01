Innsbruck – Sowohl die Inszenierung als auch der Inhalt des Wahlkampfauftaktes der Freiheitlichen am Mittwochabend im Congress Innsbruck samt Auftritt einer lokalen Mullergruppe sorgten gestern für politische Nachwehen. Dass FPÖ-Vizekanzler Heinz-Christian Strache und Landesparteiobmann Markus Abwerzger mit martialisch wirkenden Trommlern in die Dogana einmarschierten, sorgte insbesondere bei den Grünen für die eine oder andere Gänsehaut. „Da muss man sich dann schon vor der zweiten und dritten Reihe fürchten“, sagt Grünen-Klubobmann Gebi Mair.

Der FPÖ, so bilanziert Mair den blauen Wahlauftakt, gehe es nicht um Inhalte, sondern primär darum, „auf allen Ebenen in Österreich durchzuregieren“. Deshalb auch das blaue Koalitionsangebot an die ÖVP. Mair warnt daher die VP-Wähler: „Wer seine Stimme der ÖVP gibt, kann mit der FPÖ aufwachen.“

Die Schwarzen wiederum wehren sich mit Händen und Füßen gegen die offensiven Liebesgrüße von Abwerzger und Co. „Das ist echt peinlich – zuerst ist einmal der Wähler am Wort“, meint dazu VP-Klubobmann Jakob Wolf. Egal, was Grüne, FPÖ oder Rote beschwören – fix sei für die Volkspartei nach dem 25. Februar weder eine Neuauflage von Schwarz-Grün, noch Schwarz-Blau: „Für uns ist alles offen.“ Viel wichtiger sei, dass LH Günther Platter gestärkt aus der Wahl hervorgehe, so Wolf.

Dass sich die FPÖ mit einem „Billigstangebot“ als VP-Koalitionspartner empfehlen wolle – das steht seit gestern für SP-Landesvize Georg Dornauer fest. Den Freiheitlichen fehle es aber an Visionen für ein modernes Tirol: „Von ständigen Balzrufen der FPÖ hat Tirol nichts.“ (mami)