Von Peter Nindler

Innsbruck – Hat das Land Tirol im Hochwasserschutz jedes Maß und Ziel aus den Augen verloren? „Ja“, sagt der Obmann der Großachengenossenschaft St. Johann und ehemalige Kirchdorfer Bürgermeister Ernst Schwaiger. „Die Entschädigungszahlungen für benötigte Überflutungsflächen stehen in keinem Verhältnis mehr zur möglichen Belastung der Grundflächen im Falle eines Hochwassers.“ Schwaiger ist mit seiner Genossenschaft Betroffener von massiven Zahlungen an drei Grundstücksbesitzer im Zusammenhang mit dem Hochwasserschutz an der Reither Ache in St. Johann. Die Bauern mussten ihre Grundstücke als Retentionsflächen zur Verfügung stellen.

„Ich bin froh, dass ich heuer als Obmann der Genossenschaft gehen kann. Wir haben kein Geld mehr, die Entschädigungen sind in dieser Höhe nicht mehr vertretbar“, kritisiert Schwaiger die Vorgangsweise des Landes und der Bauernkammer, die sich auf ein so genanntes Tiroler Modell stützen. Und auf Basis dieser Gutachten wurden die Ausgleichszahlungen jetzt gerichtlich massiv in die Höhe geschraubt. Die Bauern hatten die ursprünglichen Bescheide aus dem Jahr 2008 erfolgreich bekämpft: Statt 346.000 Euro erhalten sie jetzt 2,3 Mio. Euro. Argumentiert wird in den Gutachten auch mit hochwertigen Böden für den Ackerbau. Das treibt vielen Bürgern die Zornesröte ins Gesicht. Weil zwei der drei Landwirte in St. Johann auf den guten Böden großteils nicht hochwertige Lebensmittel produzieren, sondern Pflanzen für die Biogasgewinnung. Das passe nicht zusammen, heißt es.

Wegen der Gutachten von Sachverständigen und der Landwirtschaftskammer hat das Landesgericht die Entschädigungen um das Sechseinhalbfache höher angesetzt. „Dass hier so viel Steuergeld aufgewendet werden muss, finde ich nicht richtig“, fügt Schwaiger hinzu. Denn zusätzlich zur Ausgleichszahlung werden im Falle von Überflutungen bei einem 30-jährlichen Hochwasser den betroffenen Bauern überdies alle Ernteausfälle und Flurschäden abgegolten. 80 Prozent zahlt übrigens der Bund, zehn Prozent das Land und wie im Fall von St. Johann sechs Prozent die Gemeinden und vier Prozent die Großachengenossenschaft.

Agrarreferent und Bauernbundobmann LHStv. Josef Geisler (VP) versteht die Aufregung nicht: „Die Flächen werden massiv entwertet, auf Basis unseres Inntal-Modells wurden die Entschädigungen berechnet.“ Er warnt vor einer Neiddebatte, Grundbesitzer und Bauern würden das erhalten, „was ihnen rechtlich zusteht“. Nicht mehr und nicht weniger habe das Landesgericht in seinem Grundsatzbeschluss festgestellt.