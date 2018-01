Lienz – Das freiheitliche Urgestein Josef Blasisker, Landwirt und Gemeinderat in Lienz, tritt bei der Landtagswahl am 25. Februar auf Platz eins der Osttiroler Bezirksliste an. Ihm folgen der Sillianer Gemeinderat Dominik Schett und die Lienzerin Natalie Reiter, die die FPÖ-Frauen vertritt. Blasisker scheint auch auf der Landesliste der FPÖ auf, und zwar auf Platz neun. Ein wichtiges Anliegen ist dem FPÖ-Bezirkslistenführer die Osttiroler Landwirtschaft. Er fordert zum Beispiel Unterstützung für Mutterkuhhalter. „Im Jahr 2014 hat es noch 820 Mutterkuhbetriebe im Bezirk gegeben, heute sind es nur mehr 788, Tendenz weiter fallend. Das ist schlecht für unsere Kulturlandschaft.“ Auch der Trend zum Laufstall sei nicht nur positiv für die Landwirte.

Bei den Landtagswahlen 2013 hat die FPÖ in Tirol 9,34 Prozent und damit vier Sitze im Landtag erreicht. In Osttirol kam sie auf knapp elf Prozent. Die Zahl der Wahlberechtigten im Bezirk Lienz beträgt heuer 39.285 Personen. 2013 waren es 39.824 gewesen. (co)