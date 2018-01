Von D. Daum und M. Domanig

Innsbruck, Telfs – Mithilfe der „NEOS-Hochburg“, wie NEOS-Tirol-Chef Dominik Oberhofer die Landeshauptstadt Innsbruck nennt, möchte er den Landtag erobern – ein Grundmandat ist erklärtes Ziel. Funktionieren soll das mit der Managerin und Mutter Christine Kittinger, Unternehmerin Julia Seidl und Gastronom Stefan Gleinser als Spitzentrio der Innsbrucker Bezirksliste.

Kittinger sieht für Tirol große Chancen in der Digitalisierung und möchte ein Umdenken bewirken. Die digitale Welt ermögliche es, überall zu arbeiten, und biete ganz neue Möglichkeiten. „Wir konzentrieren uns in Tirol sehr stark auf den Tourismus. Die dadurch entstehenden internationalen Netzwerke werden bislang aber zu wenig ausgeschöpft“, erklärt Kittinger weiter, die auch Lehrbeauftragte an der SoWi Innsbruck ist.

Für „weniger Bürokratie und mehr Eigenverantwortung“ stehen Julia Seidl und Stefan Gleinser auf Platz zwei und drei der Innsbrucker Bezirksliste.

Dominik Oberhofer betonte gestern, dass die NEOS-Kandidaten allesamt keine Berufspolitiker seien. „Wir müssen nicht Politik machen, wir wollen.“ Für den Landtagswahlkampf kündigt er an, sich stark auf Innsbruck konzentrieren zu wollen. Werden die NEOS ihr Ziel erreichen, möchten sie „wertschätzend“ Oppositionspolitik betreiben.

Die Liste Fritz wiederum stellte gestern in Telfs ihre Kandidaten für den Bezirk Innsbruck-Land vor. LA Andrea Haselwanter-Schneider, die in Oberperfuss lebt, wird neben der Landesliste auch die Bezirksliste anführen. Auf Platz zwei folgt Raphael Holzer, freiberuflicher Architekt aus Hatting. Er will besonders die „explodierenden Wohn-, Bau- und Grundstückskosten“ thematisieren, schließlich erlebe er „im Beruf tagtäglich, dass Bauen und Wohnen vielfach nur noch für einen elitären Kreis leistbar sind und Förderungen oft nicht greifen“. Auch der Verkehr ist ein zentrales Anliegen für Holzer – ebenso wie für den prominenten Überraschungskandidaten auf Platz drei, den Haller Vizebürgermeister Wolfgang Tscherner. Schließlich kam der Tiefbautechniker über die Bürgerbewegung gegen die „Verkehrsspange Hall-Ost“ mit der Politik in Berührung, seit 2016 sitzt er für die unabhängige Bürgerliste „Für Hall“ im Gemeinderat.

Haselwanter-Schneider gibt als Ziel für Innsbruck-Land die Wiedererlangung eines Grundmandats aus, zumindest aber wolle man „stärker werden“. Viel Potenzial liegt laut Liste Fritz in den ca. 16.000 „frei werdenden“ Stimmen im Bezirk – von Listen, die nicht mehr antreten – und jenen, die gegen eine Olympia-Bewerbung stimmten.