Wörgl – Einen Sturm der Entrüstung rief der in der Dezembersitzung des Wörgler Gemeinderates gefasste Beschluss hervor, die Hundesteuer von 44 Euro auf 120 Euro für den ersten Hund (80 für den zweiten) zu erhöhen (die TT berichtete). Er fiel gegen die Empfehlung des Ausschusses, der 80 für den ersten Hund und 120 für den zweiten vorgeschlagen hatte.

Es sei ein Fehler gewesen, wie nun Bürgermeisterin Hedi Wechner bei der Sitzung am Donnerstag einräumte, die Diskussion im Dezember nicht ausführlich genug geführt zu haben. Zwar sei der Abänderungsantrag in der Dezembersitzung von Vize-BM Mario Wiechenthaler (FWL) berechtigt gewesen, aber auch jener von GR Andreas Taxacher (Team Wörgl), der an die soziale Komponente eines Haustieres erinnert hatte. Wechner schloss sich nun Taxachers Meinung an und legte den ursprünglichen Antrag noch einmal vor. Wiechenthaler rechnete den Gemeinderäten vor, dass Einnahmen von 20.000 Euro 60.000 Euro Ausgaben für Gassi-Automaten und Reinigung gegenüberstehen. Nicht nur er zweifelte auch die Zahl von 450 in der Stadt angemeldeten Hunden an. Daher wird die Stadtpolizei künftig die Hundemarken kontrollieren.

Die 80 Euro waren für die bürgerlichen Listen und die Grünen zu viel. Sie wollten nur 60 Euro (100 Euro) vorschreiben. GR Michael Riedhardt (Junge Wörgler Liste) rechnete vor, dass nicht 60.000 Euro, sondern nur 37.000 Euro an Kosten anfallen. Ein Tipp, den er „gratis der Stadt gibt und nichts dafür verlangt. Solche Vorschläge hätte ich mir übrigens von der Budget-Taskforce erwartet und nicht nur Steuererhöhung“, spielte er auf das Budgetkonsolidierungsprogramm an. „Ich habe dich nie einer übertriebenen philosophischen Denkweise verdächtigt, aber manchmal wäre es einfach sinnvoller, wenn man Schweigen bewahrt hätte“, konterte Wechner. Beschlossen wurden mehrheitlich die 80 Euro bzw. 120 Euro. Gültig ist die Steuer heuer nur für Hunde, die neu angemeldet werden, eine rückwirkende Verordnung sei nicht möglich gewesen. Daher gilt sie ab 2019 für alle. (wo)