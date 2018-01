Von Eva-Maria Fankhauser

Kaltenbach – Derzeit muss die Gemeinde Kaltenbach ohne Amtsleitung auskommen. Nach der einvernehmlichen Kündigung von Andrea Kerschdorfer – sie sitzt seit der Neuwahl des Gemeinderates als Mandatarin und nicht mehr als Amtsleiterin im Sitzungssaal – musste die Gemeinde die Stelle neu ausschreiben.

Drei Bewerbungen flatterten ins Haus. Zwei Frauen und ein Mann buhlten um die Stelle. Dass es nur so wenige waren, wunderte BM Klaus Gasteiger (SP) schon etwas. Für GR Alexander Mair (Neue Liste Kaltenbach) war es weniger überraschend: „Ich könnte mir vorstellen, dass einige von den Turbulenzen im Vorjahr abgeschreckt wurden.“ Neuer Amtsleiter wurde nun Gerhard Meister. Der 45-Jährige arbeitet seit viereinhalb Jahren bei der Bezirkshauptmannschaft Schwaz in der Verkehrsabteilung. Dort ist er zuständig fürs Strafrecht. Für BM Gasteiger ist er die ideale Besetzung. Auch GR Mair findet Meister „sehr geeignet“ und „am besten qualifiziert“.

Meister freut sich auf die neue Herausforderung. Der gebürtige Schwazer wohnt seit etwa acht Jahren in Schwendau und ist verheiratet. Er habe sich aber nicht nur beworben, weil sich sein Arbeitsweg dadurch verkürzt, sondern weil er sich auf die vielfältige und spannende neue Arbeit freut. „Das Arbeitsgebiet gefällt mir sehr. Ich muss sicher noch viel lernen, aber es macht mir Spaß, nicht stehen zu bleiben und mich weiterzuentwickeln“, sagt Meister im TT-Gespräch. Zudem könne er sein bisheriges Wissen in die Amtsleitung einfließen lassen. „Langweilig wird es sicher nicht. Es stehen viele Projekte an, wie die Tennishalle oder Verkehrsthemen“, sagt er. Die Turbulenzen in der Gemeinde haben ihn nicht abgeschreckt. „Meine Unbefangenheit ist da glaube ich sehr wichtig. Ein Amtsleiter sollte parteilos sein. Es geht ja um eine gegenseitige Kontrolleinheit zwischen Amtsleitung und Bürgermeister“, sagt Meister.

Gekündigt hat er in der BH Schwaz bereits. Ob er am 1. März oder 1. April seinen neuen Job antreten kann, ist jedoch noch in der Schwebe. „Das entscheidet der Bezirkshauptmann“, sagt Meister.