Innsbruck – Am Morgen nach dem Gespräch mit Landeshauptmann Günther Platter (VP) kündigte die Ministerin für Nachhaltigkeit und Tourismus Elisabeth Köstinger die von den Touristikern erhoffte Umsatzsteuersenkung von 13 auf zehn Prozent für November an. Platter wünscht sich die Erleichterungen für den Tourismus bereits vor der Wintersaison 2018/2019. Bereits im Jul­i des Vorjahres forderte der Landeshauptmann und Tourismusreferent, dass die Erhöhung der Umsatzsteuer rückgängig gemacht werden müsse. Zumal gerade die tourismusstärkste Region Tirol mit 45 Millionen Nächtigungen im Jahr besonders benachteiligt werde. Doch warum dauert es noch bis November, wieso ist die Steuererleichterung nicht schon bis zum Start der Sommersaison möglich?

Köstinger verweist auf den parlamentarischen Prozess und die notwendige Gegenfinanzierung. „Aber da bin ich mit Finanzminister Hartwig Löger schon im Gespräch.“ Ein wenig schneller soll es dann dennoch gehen. Bei einem Gespräch mit Tiroler Touristikern versprach Köstinger am Samstag, dass es vielleicht schon vor der Herbstsaiso­n möglich sein könnte. So weit, so gut.

Neben den gleichen steuer-, sozial- und gewerberechtlichen Verpflichtungen für Tourismusplattformen wie Airbnb verspricht die Bundesregierung auch eine Entbürokratisierung, um die Tourismusbetriebe zu entlasten und die Wertschöpfung zu steigern. „Es gibt zwar immer mehr Nächtigungen, doch die Umsätze gehen zurück“, ortet Köstinger massiven Handlungsbedarf. Mit einer regionalen Mangelberufsliste will die Politik zudem auf fehlende Tourismusfachkräften reagieren. Hier fordert Platter von der neuen Bundesregierung nicht nur innovative Maßnahmen, sodass künftig arbeitslos­e Köche in Wien flexibler werden und beispielsweise nach Tirol kommen. „Es benötigt bessere Anreize, um qualifizierte Fachkräfte auch für den ländlichen Raum zu gewinnen“ erklärt Platter. Außerdem sei eine zeitgemäße Weiterentwicklung von Lehre und Ausbildung im Tourismus unerlässlich.

Einig sind sich Köstinger und Platter auch, dass es letztlich neben guten Rahmenbedingungen auch strengere Regelungen beim Arbeitslosengeld benötige, um eine regionale Flexibilität im Tourismus zu forcieren; einen so genannten sanften Zwang, um Köche dorthin zu bringen, wo sie Touristiker händeringend suchen.

Gestern wurde auch bekannt, dass ab jetzt ein wortgewaltiger Touristiker Tirol wieder im Nationalrat vertreten wird: ÖVP-Bundespartei und die Tiroler ÖVP fixierten, dass VP-Wirtschaftsbundobmann und Seilbahnsprecher Franz Hörl nach 2013 ins Parlament zurückkehrt. Nationalrätin Kira Grünberg wird das Bundesmandat annehmen, Hörl über die Tiroler Landesliste ins Parlament einziehen. Vor fünf Jahren hatte Hörl das Nachsehen, weil der ehemalige Wissenschaftsminister Karlheinz Töchterle sein Nationalratsmandat ausgeübt hat.

Am Montag muss für Hörl deshalb ein Nachfolger auf der Landesliste für die Tiroler Landtagswahl nominiert werden. Auch hier kommt ein Touristiker zum Zug. Der Fachgruppenobmann der Tiroler Hotellerie Mario Gerber dürfte statt Franz Hörl an dritter Stelle für die ÖVP kandidieren. Damit hat er ein Landtagsmandat praktisch fix. (pn)