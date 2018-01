Tannheimer Tal – Von null auf hundert lautet die Redewendung. Im Tannheimer Tal müsste sie gerade „von zwei auf 160“ lauten. In den vergangenen Jahren tröpfelten die Bits und Bytes über einen Richtfunk mit geringer Übertragungsgeschwindigkeit, an den Problemstellen gerade einmal mit zwei Megabit, ins Hochtal. Nun wurde der schmale Pfad zu einer Datenrennstrecke von 160 Megabit ausgebaut. Bis zu einem Giga wäre sogar möglich. Über 31,2 km Kabel von Höfen nach Weißenbach über den Gaichtpass bis nach Schattwald sorgen dafür, dass das gesamte Tannheimer Tal an die digitale Autobahn Tirols angeschlossen ist. Im Bereich der alten Gaichtpassstraße wurde mehrfach Fels gebohrt, um die Leitung unterzubringen.

Bei einer Pressekonferenz im Gemeindeamt Tannheim zeigte sich LH Günther Platter im Beisein von BM Markus Eberle und Harald Kleiner, Obmann des Abwasserverbandes Tannheimer Tal, sowie Jakob Egg, beim Land für den Breitbandausbau verantwortlich, über den Lückenschluss erfreut: „Der digitale Anschluss des Tannheimer Tales gilt als Musterbeispiel für den flächendeckenden Breitbandausbau in Tirol bis in die entlegensten Gebiete.“ Das Land Tirol förderte den Breitbandausbau im Tannheimer Tal mit 2,9 Millionen Euro. Davon entfielen 1,6 Millionen auf den Ausbau der Zubringerleitungen und 1,3 Millionen auf den Ausbau der Ortsnetze. Bis zum Jahr 2023 werden in Tirol 150 Millionen für diesen Zweck ausgegeben.

„Bei der Leitungsverlegung über den Gaichtpass waren wir mit herausfordernden topografischen Gegebenheiten konfrontiert. Auch die Ausgangssituation im Tal war schwierig: Während in anderen Regionen vorhandene Strukturen verwendet werden konnten, musste im Tannheimer Tal eine gänzlich neue digitale Anbindung geschaffen werden“, erklärte BM Eberle. Über Kanalisierungs- und Wasserprojekte konnte die Glasfaserversorgung ausgeweitet werden. Insgesamt investierten die Gemeinden im Tal 5,1 Millionen Euro dafür.

Auch in den einzelnen Ortschaften ist die Durchwirkung sehr hoch. Zwischen 70 und 90 Prozent der Haushalte wären anschließbar, die Leitungen sind da. Nur Jungholz muss warten. Überlegungen, wie der Ort anzubinden wäre, werden schon gewälzt. (hm)