Von Manfred Mitterwachauer

Innsbruck – „#freudichtirol.“ Ein Wohlfühlslogan wird sich durch die Kampagne der Tiroler Sozialdemokratie für die kommende Landtagswahl ziehen. Gestern wurde diesbezüglich der Vorhang gelüftet. Aufräumen will Spitzenkandidatin und Parteichefin Elisabeth Blanik mit der „Politik der Hinterzimmer“ und den Männerbünden, wo „eine Hand die andere wäscht“. Und Blanik wird nicht müde, eine zentrale Botschaft unter die Wähler zu bringen: „Politik darf man auch ändern.“

Wer damit verhindert werden soll, ist klar: nicht nur die amtierende schwarz-grüne Koalition im Land, sondern auch ein mögliches Spiegelbild zum Bund – Schwarz-Blau. SP-Landeslistenzweiter Georg Dornauer malt das Bild eines „unglaublich konser­vativen Blocks, der seit 70 Jahren im Landtag sitzt“. Die Rede ist von ÖVP und FPÖ. Aber für Dornauer gehören da auch die Grünen dazu. Wer martialische Trommelklänge braucht, habe von Geschichte nichts verstanden, spielt Dornauer auf die kritisierte Inszenierung des FP-Wahlkampfauftaktes am Mittwoch in Innsbruck an. Der ÖVP wirft der Sellrainer Bürgermeister vor, private Interessen vor jene der Allgemeinheit zu stellen und somit nichts anderes als eine „Klientelpartei“ zu sein.

Tirol stünde vor einer Richtungswahl, da sind sich nicht nur Blanik und Dornauer einig. Anspornen wollen die beiden roten Spitzen damit die Schar der Nichtwähler – 2013 blieben knapp 40 Prozent aller Wahlberechtigten lieber zuhause. „Wer nicht zur Wahl geht, wählt Schwarz-Blau – und das ist keine positive Zukunft“, warnte Blanik.

Zum Abschneiden der Partei befragt, hat Blanik als Erstes im Sinn, „stärkste Oppositionspartei“ werden zu wollen. Das, so Blanik weiter, sei aber insbesondere auf die FPÖ und deren selbsternannte Anwartschaft auf Platz zwei hinter der ÖVP gemünzt. Die SPÖ will Platz zwei halten – mehr noch: Sie will massiv stärker werden (2013: 13,7 %). Und sollte dieses Wählervotum besonders stark ausfallen, dann könnte man auch über Regierungsverhandlungen nachdenken, hieß es gestern. Denn die SPÖ sei jederzeit dazu bereit, Verantwortung zu übernehmen, sagt Blanik. Jedoch nur, sofern es sich um Verhandlungen auf Augenhöhe handle. Gegenüber der ÖVP werde man nicht den billigen Jakob mimen, stellt Dornauer klar. Auch dieser Seitenhieb hat unschwer einen klaren Adressaten: die Grünen und seit Mittwoch auch die FPÖ.