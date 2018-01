Innsbruck – Thomas ­Mayer war von Anfang an dabei. Die Rede ist von der Interessengemeinschaft Bürgerinitiativen Innsbruck (IGBI) – ein Zusammenschluss einzelner Gruppen zu einer Art Dachverband. Dort war Mayer lange Zeit Komiteemitglied. Das ist nun nicht mehr der Fall. Mayer kandidiert jetzt bei der Liste Fritz an der Spitze für den Wahlkreis Innsbruck-Stadt. Im Zuge seiner Präsentation legte Mayer – er wäre auch ein potenzieller Fritz-Kandidat für die Gemeinderatswahl in Innsbruck am 22. April – den Bürgerinitiativen nahe, sich in der Landeshauptstadt nicht für Mandate zu bewerben. Schließlich müsse es, so ­Mayer, auch weiterhin eine außerparlamentarische Opposition geben.

Das wiederum wundert nun die Bürgerinitiativen. Sie behaupten, dass Mayer noch zu seiner Zeit als Komiteemitglied „einer der vehementesten Befürworter für eine eigene Listengründung“ gewesen sei. Nun sei Mayer „als Einziger aus unserer Gruppe den Lockrufen der Liste Fritz erlegen“, heißt es. Deshalb distanziert sich die IGBI nun ausdrücklich von Mayer und dessen Opportunismus: „Sollten wir mit einer eigenen Liste antreten, dann aus dem einen einzigen Grund – um dieser Art der Politik, die persönliche Eigeninteressen bzw. Interessen der jeweiligen Partei vor Bürgerinteressen stellt, eine Absage zu erteilen.“ (mami)