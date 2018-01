Von Peter Nindler

Innsbruck – Der Arbeiterkammerpräsident ist unzufrieden: „Wohnen wird die entscheidende soziale Frage. Die Preise auf dem Immobilienmarkt sind ein Irrwitz und lassen viele Menschen verzweifeln“, kritisiert Erwin Zangerl (VP). Er fordert endlich effiziente Maßnahmen, um günstigen Wohnraum zu schaffen und der Immobilien- und Grundstücksspekulation Einhalt zu gebieten. „Es benötigt endlich eine groß angelegte Wohnbauoffensive und nicht ein ständiges Klein-Klein.“ 1000 bis 2000 Wohnungen müssten von den Gemeinnützigen jährlich gebaut werden.

Für Zangerl hat das Problem bereits den Mittelstand erreicht, „deshalb spreche ich gar nicht mehr vom sozialen Wohnbau“. Die Politik schaue zu, wie beim Wohnen die größten sozialen Unterschiede entstehen. „Wenn diese Herausforderung nicht endlich angegangen wird, wird die Frage des Wohnens mittel- und langfristig zur Standortfrage in Tirol“, ist sich Zangerl sicher. Der Markt sei nämlich völlig aus den Fugen geraten.

Nur durch ein Bündel von Maßnahmen könne endlich günstiger Wohnraum geschaffen werden. Eine aktive Raumordnungspolitik ist für Zangerl der Schlüssel, gleichermaßen seien auch die Gemeinnützigen gefordert, so günstig wie möglich zu bauen. Innsbruck bezeichnet Zangerl als größte Problemzone: „Die Wohnungspreise explodieren. Was für Einheimische eine Horrorvision ist, ist für Investoren ein Segen. In den vergangenen Jahren haben sich Hunderte EU-Bürger Immobilien in der Tiroler Landeshauptstadt als Anlage- und Spekulationsobjekt gesichert.“

So kann es laut Zangerl aber nicht weitergehen. Er gönne jedem seine Wohnung, aber wenn man sie nur deswegen kaufe, um gute Rendite zu machen, dann höre sich der Spaß auf. „Solche Spekulationsgeschäfte, die zu Lasten unserer Arbeitnehmer gehen, müssen schnellstens unterbunden werden. Wohnen ist ein Grundrecht und kein Feld für Spekulanten.“ Die Politik sollte rasch Maßnahmen ergreifen und die Spekulation mit Wohnungen unattraktiv machen. Es könne der Landesregierung nicht egal sein, dass immer weniger Arbeitnehmer mit ihrem Einkommen ein Auskommen finden.

Zangerl erwartet sich von der neuen Landesregierung endlich Mut, um eine Trendwende einzuleiten. „Von allen Landeshauptstädten ist Wohnen in Miete nur im ersten Wiener Gemeindebezirk teurer. Innsbruck liegt an zweiter Stelle.“ Zangerl beschreibt einen Schneeballeffekt, weil dadurch die Preise in den Umlandgemeinden von Innsbruck ebenfalls immer höhrer werden. Dazu komme noch, dass Innsbruck eine Studentenstadt sei. „Mit den derzeitigen Konzepten lassen sich die Probleme nicht lösen, es braucht tiefgreifende Pläne und den politischen Willen, um eine Wende herbeizuführen.

Zangerl schlägt deshalb einen Campus für Studenten außerhalb der Stadt vor. „So ein Projekt würde viel Druck aus dem Innsbrucker Wohnungsmarkt nehmen. Denn wer hier studiert, braucht eine Wohnung und muss wohl oder übel auch unanständig hohe Mieten zahlen. Dass der Immobilienlobby so etwas ein Dorn im Auge wäre, versteht sich.“ Doch insgesamt sei es höchst an der Zeit, Lobbyisten und Spekulanten die Stirn zu bieten.

Letztlich spricht sich Zangerl für klare gesetzliche Obergrenzen bei allen Mieten und für ein Eindämmen von befristeten Mietverträgen aus. Und die Wohnbauförderung und deren Rückflüsse müssten wieder zweckgebunden sein.