Lienz – Wenn am 25. Februar der Tiroler Landtag neu gewählt wird, so sind die NEOS erstmals dabei. Sie treten auch in Osttirol mit einer eigenen Bezirksliste an. Listenerster ist Manager Domeni­k Ebner, der die Osttiroler NEOS seit etwa zwei Jahren anführt. Auf Platz zwei befindet sich Moarhof-Wirt Josef Winkler, in Osttirol bekannt als „Moar-Pepo“. Winkler ist parteipolitisch bisher noch nicht in Erscheinung getreten, kandidierte jedoch bei den TVB-Wahlen am 18. Dezember auf einer (erfolglosen) Liste. Auf Platz drei und vier folgen Kaufmann Hannes Schwarzer und Arzt Alfred Luneschnig. NEOS-Landeschef Dominik Oberhofer bedauert das Fehlen von Frauen auf der Bezirksliste. „Auf dem Land gibt es doch immer wieder Anfeindungen, wenn jemand für die Politik kandidiert“, begründet er.

Ziel der NEOS ist es, in den Tiroler Landtag einzuziehen. Bei der Nationalratswahl im Oktober 2017 waren sie angetreten und kamen tirolweit auf 5,72 Prozent. Im Bezirk Lienz erhielten die NEOS damals 5,08 Prozent. (co)