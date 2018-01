Reutte – „Die Liste Fritz hat sich im Gegensatz zu den vielen politischen Sternschnuppen als Fixstern etabliert. Wir haben gezeigt, dass eine kleine Gruppe Großes schaffen kann, wenn sie hartnäckig ihre Ziele verfolgt“, gibt sich Liste-Fritz-Spitzenkandidatin LA Andre­a Haselwanter-Schneider im Hinblick auf die bevorstehende Landtagswahl kämpferisch. Sie sieht ihre Partei aber ganz klar in der Oppositionsrolle: „Grün­e, SPÖ, FPÖ und NEOS biedern sich der ÖVP an und haben den Wettlauf, wer in der Koalition mit der ÖVP sitzen darf, eröffnet. Das ist absolut nicht unser Weg, wir sind lieber stark in der Opposition als schwach in der Regierung mit der ÖVP.“ Die Liste Fritz stehe weiterhin für konsequente Kontrollarbeit. Und dabei zielt Haselwanter-Schneider auf eine ganz konkrete Wähler-Klientel ab. „Wir machen besonders den enttäuschten Vorwärts- bzw. Impuls-Wählern ein ernstgemeintes Angebot: Wenn ihr von der Allmacht der ÖVP genug habt, gebt der Liste Fritz eine Chance“, erklärt die Spitzenkandidatin.

Das unterstützt auch der Bezirksspitzenkandidat Hermann Fasser vollinhaltlich: „Monokulturen sind nie gut, eine politische Monokultur wie die ÖVP im Bezirk Reutte erst recht nicht, deshalb Liste Fritz!“, formuliert Fasser, Unternehmer und Gemeinderat in Heiterwang. Seiner Ansicht nach könne das Verkehrsproblem am Fernpass auch nicht, wie von der ÖVP beabsichtigt, mit einem Scheiteltunnel gelöst werden. Stattdessen wäre eine direkte Zugverbindung von Reutte ins Inntal notwendig, „um die Außerferner bequem und schnell an die Landeshauptstadt anzubinden“.

Für mehr Kontrollen und ein rigoroseres Durchgreifen in Sachen Motorradverkehr und -lärm spricht sich der zweite Außerferner Liste-­Fritz-Kandidat, Josef Lutz, Unternehmer und Gemeinderat in Schattwald, aus. Er begrüßt auch die Überlegung, eine HTL im Bezirk anzusiedeln. Lutz: „Dann können viele junge Menschen auch im Bezirk bleiben.“

Alles in allem brauche das Außerfern mehr politisches Gewicht. Lutz: „Alle fünf Jahre macht uns die ÖVP Versprechungen und hält sie dann nicht. Vorwärts/Impuls war ein Reinfall. Die Liste Fritz ist die einzige Partei, die der grassierenden Freunderlwirtschaft den Kampf ansagt. Deshalb engagiere ich mich auch“, so Lutz. (TT, fasi)