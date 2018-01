Von Catharina Oblasser

Lienz – Acht Parteien treten bei der Tiroler Landtagwahl am 25. Februar mit einer eigenen Osttiroler Bezirksliste an. Die ÖVP ist eine davon. Sie hat als Einzige ein Direktmandat im Wahlkreis Osttirol. Bauernbundobmann Martin Mayerl besetzt dieses Mandat im Landtag. Zweiter ÖVP-Mandatar aus dem Bezirk ist Hermann Kuenz, der 2013 über die Landesliste einen Sitz im Landtag bekam.

Am Dienstag präsentierten Kuenz und Mayerl gemeinsam mit ÖVP-Klubobmann Jakob Wolf ihre Vorstellungen für die Zeit nach der Landtagwahl. So wie es im Bezirk Reutte mit dem Fernpassscheiteltunnel der Fall ist, will die ÖVP auch in Osttirol mit dem Thema Verkehr punkten. „Die Umfahrung von Sillian hat oberste Priorität“, erklären die drei Politiker. Im Ortskern von Sillian ist die Bundesstraße B100 so eng, dass nur Tempo 30 erlaubt ist. Wie und wann die Umfahrung kommen soll, ist noch unklar. „Die Gemeinde möchte eine Variante im Norden“, sagt Kuenz. „Doch die Kosten sind beträchtlich.“ Zuletzt war von 80 Millionen Euro für eine Nordumfahrung die Rede gewesen. Jakob Wolf sieht in der Finanzierung nicht das größte Problem, und zurzeit gebe es auch kein anderes fertiges Straßenbau-Projekt in Tirol, das auf den Startschuss warte. Kuenz: „Das Wichtigste ist, eine politische Entscheidung in der Region Sillian zustande zu bringen. Es braucht ein Ja zum Vorhaben.“

Bei den Landtagwahlen 2013 hat die ÖVP 39,9 Prozent und 16 Sitze im Landtag erhalten. In Osttirol kam die Volkspartei sogar auf 49,5 Prozent. Dieser Erfolg brachte dem Bezirk das Direktmandant für Martin Mayerl ein.

Dieses winkt Mayerl auch diesmal: Der Bauernbundobmann kandidiert auf Platz eins der Bezirksliste. „Und wir wollen am 25. Februar ein noch besseres Ergebnis erreichen als 2013“, meint Mayerl. Die weiteren Plätze hinter dem Listenführer haben Elisabeth Mattersberger, Hermann Mitteregger und Christina Staffler inne.

Hermann Kuenz findet sich auch diesmal auf der Landesliste wieder. 2013 war er auf Platz acht gereiht, diesmal ist es Platz sieben. „Ich bin sehr zuversichtlich, dass ich wieder einen Landtagssitz erreiche“, meint Kuenz.