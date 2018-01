Schönwies – Ein Wechsel in der Schönwieser Gemeinde­führung ging am Montagabend reibungslos über die Bühne: Nachdem Vizebürgermeister Harald Peham (SPÖ) eine Amtsverzichtserklärung abgegeben hatte, war der Sessel frei für den neuen Vize Reinhard Raggl (ÖVP). Auf diese Vorgangsweise hatten sich die Gemeinderatsfraktionen nach der Wahl 2016 geeinigt. Raggl wurde in der Gemeinderatssitzung mit 10:3 Stimmen gewählt. Der 46-Jährige war zuletzt Mitglied des Gemeindevorstandes und in mehreren Gremie­n aktiv, etwa im Ausschuss für Jugend, Sport und Kultur. Aus seinem geplanten Rückzug aus der Gemeindepolitik machte der 60-jährige Bürgermeister Willi Fink kein Geheimnis. Er werde vor Ablauf der Gemeinderats­periode auf sein Amt verzichten, ein genauer Termin stehe noch nicht fest. Sein Nachfolger werde jedenfalls Harald Peham sein, wie Fink erläuterte. Peham habe bei vielen Gelegenheiten bewiesen, dass er das Zeug für das Bürgermeisteramt mitbringt, hob Fink hervor.

Größtes kommunales Projekt ist derzeit der Umbau des Schönwieser Volksschulhauses. Der Gemeinderat beschloss die Vergabe der Planungsarbeiten an den Imster Architekten Martin Tabernig. Das Auftragsvolumen liegt bei 200.000 Euro. (hwe)