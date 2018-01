Von Denise Daum

Neustift – Eine gute Nachricht vorweg: Bei Sepp Rettenbacher geht es gesundheitlich bergauf. Der TVB-Obmann zog sich, wie berichtet, bei einem Sturz in eine Baugrube in der Schweiz schwerste Verletzungen zu. Nach einem wochenlangen Klinikaufenthalt konnte er in die Heimat überstellt werden, vor Kurzem wurde er in die häusliche Pflege entlassen. So weit es sein Körper zulässt, ist Rettenbacher schon wieder beim Arbeiten. Auch mit dem TVB-Budget hat sich der Obmann vom Krankenbett aus beschäftigt.

Den größten Brocken im insgesamt 7,14 Millionen Euro schweren Budget bilden die Marketingausgaben mit 2,5 Millionen Euro. Dahinter reihen sich die Infrastrukturprojekte ein, die mit insgesamt 1,6 Millionen Euro zu Buche schlagen. Haupt­augenmerk liegt mit 560.000 Euro auch heuer wieder auf dem Wilde Wasser Weg. Die darin enthaltenen Sanierungskosten waren freilich nicht geplant: Der Weg wurde durch die Unwetter im Sommer 2017 arg in Mitleidenschaft gezogen, die Aussichtsplattform beim Grawa-Wasserfall wurde komplett zerstört. Die Plattform soll bis zur Wintersaison in einem völlig neuen Design wiedererbaut werden, der TVB möchte den Gesundheitsaspekt mehr betonen.

Der Weg soll zudem von der Grawa Alm bis zum Talschluss in Mutterberg erweitert werden. Trotz der geplanten Wasserableitungen für die Kraftwerkserweiterung Sellrain-Silz möchte TVB-Obmann Rettenbacher am Wilde Wasser Weg festhalten. „Landeshauptmann Günther Platter hat mir versprochen, dass er sich das anschaut. Ich habe ihm gezeigt, wie unglaublich schön das ist. Nicht nur für Gäste, wir haben Tausende Besucher aus ganz Tirol“, betont Rettenbacher. Er ist zuversichtlich, dass eine Lösung gefunden werden kann: „Mit Reden kommen die Leut zamm“ lautet sein Motto.

Festgehalten hat der Tourismusverband auch am multi­medialen Tanzstück „Gaia – Mutter Erde“ von Enrique Gasa Valga – das Spektakel gelangt in abgewandelter Form heuer am 1. Februar erneut zur Aufführung. Nachdem im Herbst vergangenen Jahres der TVB Gerüchte, wonach die Investitionskosten für Gaia 2017 auf 400.000 Euro kamen, noch nicht bestätigen wollte, legt Geschäftsführer Roland Volderauer nun die Zahlen offen. Demnach produzierte das Winterevent 372.000 Euro Abgang, die Einnahmen durch Kartenverkauf und Sponsoring beliefen sich auf 192.000 Euro. Für 2018 sind 300.000 Euro budgetiert. „Gaia brachte einen Mediawert – gerechnet ohne Fernsehmedien – von rund 1,1 Millionen Euro“, erklärt Volderauer.

„Es war uns klar, dass Gaia nicht jedem gefallen wird. Der Großteil der Reaktionen war aber positiv“, sagt Rettenbacher. Für die heurige Aufführung wurden einige Änderungen und Verbesserungen vorgenommen. Der Kartenverkauf laufe gut.